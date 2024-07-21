台中公園地下停車場有「故事」，舊停車場翻轉設故事館。（圖：市府提供）

2024/07/21 10:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中公園是台中重要地標，公園地下停車場是周邊停車重要空間，考量百年公園特性，台中市交通局翻轉有40年歷史的舊停車場風貌，導入智慧停車系統，更將地下停車場功能升級，新規劃「舊城綠町」故事館，讓前來停車的民眾或外地來的遊客，能了解台中公園的歷史故事。

台中公園已有121年歷史，是台中市的重要地標，更位於台中早期發展地區之一，交通局指出，台中公園地下停車場啟用至今近40年，因周邊鄰商圈，人車密集，停車場年久老舊，針對老舊公有停車場，以委託經營管理模式進行整修經營，引進有智慧停車系統，變身現代化停車場外，另在停車場內以「城市微型博物館」概念，配合台中公園百年公園且周邊是台中於舊城區發展重心的特性，增設「舊城綠町」故事館，讓地下停車場功能升級。

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交通局長葉昭甫指出，交通局攜手與逢甲大學產學合作，蒐集在地文史資料，在停車場的地下二樓空間打造的「舊城綠町故事館」，將城市已往發展脈絡歷程，採展覽形式呈現，除記錄展示城市文化脈絡，重現城市歷史記憶，也擘劃出智慧停車的未來展望，逢甲大學團隊並會協助解說導覽，讓民眾到停車場不只停車，還多了認識城市文化的功能，民眾能認識台中公園在地人文故事外，還更能搭乘公車搭配YouBike輕鬆走訪周邊台中市役所、國家漫畫博物館、宮原眼科、太陽餅博物館等景點。

台中市停車管理處指出，改造後的台中公園地下停車場，空間變得明亮舒適，標示系統也重新設計，包含人車方向引導、特殊車格情境規劃、梯廳環境設計等，減少場內迷航情形，同時融合停車場歷史人文特色，分區色彩結合周邊台中公園、台中州廳、台中放送局、台中火車站等，將富有台中特色的歷史建築置於場域內，打造有台中歷史記憶的嶄新停車空間。

「舊城綠町故事館」開放導覽預約，民眾可致電專線04-22252759洽詢或上網提出預約申請，開放時間自今年9月18日起至明年1月7日止，每週五、六、日上午10時至12時及下午1時30分至5時30分皆由專人導覽解說。

台中公園地下停車場有「故事」，舊停車場翻轉設故事館。（圖：市府提供）

台中公園地下停車場有「故事」，舊停車場翻轉設故事館，並有導覽服務。（圖：市府提供）

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