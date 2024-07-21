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打1959助破案！小黑犬遭膠帶封嘴見骨 完成治療開放認養

獸醫師李建沛說，小黑犬未因受虐而不信任人類。（新北動保處提供）

獸醫師李建沛說，小黑犬未因受虐而不信任人類。（新北動保處提供）

2024/07/21 10:51

〔記者董冠怡／新北報導〕樹林區柑園路一隻小黑犬嘴巴日前被人發現遭到膠帶纏繞，導致吻部上下見骨。市府動物保護防疫處獲報派員帶回治療，歷經毛寶貝醫療中心獸醫師胡茲雅治療，見骨傷口逐漸長出新肉並結痂，正在努力康復中，也期待有緣人認養。動保處長楊淑方今表示，調閱監視器全力緝凶，民眾若知案情可致電動物保護專線「1959」協助破案。

救援小黑犬的動保員蘇裕隆表示，狗狗獲救後，雖然嘴巴纏繞膠帶，但仍不忘對他搖尾示好。胡茲雅指出，牠被送到毛寶貝醫療中心時，已經多日沒有進食，傷口寬度過大無法直接縫合，先以輸液及注射消炎藥劑，配合後續高壓氧療程，提升體內組織含氧量，消除水腫等組織腫脹症狀，傷口快速結痂。

動保處獸醫師李建沛說，通常犬隻受虐後多半對人類會產生不信任感，然而小黑犬卻未因此對民眾出現排斥感，反倒在傷口恢復期間認真記下動保處員工的長相，以及努力康復，繼毛寶貝醫療中心前任守護犬「小黃」找到溫暖的家後，小黑犬也開放認養。

楊淑方強調，用膠帶綑綁犬隻將違反「動物保護法」第六條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者可依同法第25條第一款處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，同時呼籲如果發現動物受虐情形，可撥打1959、動保處24小時救援電話02-29596353。

小黑犬經高壓氧治療後，傷口慢慢結痂。（新北動保處提供）

小黑犬經高壓氧治療後，傷口慢慢結痂。（新北動保處提供）

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