國產藍莓大聯盟MLB 前進2024中華職棒明星賽亮相

國產藍莓大聯盟MLB（Major League Blueberry）前進中華職棒明星賽！（圖由農水署提供）

2024/07/21 10:52

〔記者歐素美／台中報導〕2024中華職棒明星對抗賽昨今2天在台北大巨蛋舉行，農業部農村發展及水土保持署台中分署帶領由藍莓青農所組成的「國產藍莓大聯盟」（Major League Blueberry，簡稱MLB）前進中華職棒明星賽！並邀請到超人氣中華職棒Rakuten Girls籃籃、Passion Sisters曼容、Dragon Beauties小映、Fubon Angels檸檬來為國產藍莓推廣應援。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊更化身總教練，搭配藍莓寶寶吉祥物一同加入MLB的行列！MLB與中職祭出聯名票券活動，指定席位的球迷可以憑票根到國產藍莓大聯盟攤位兌換國產藍莓系列商品、啦啦隊推薦女神特調等農村好物，讓廣大民眾、球迷一嚐國產藍莓與地酒好滋味！

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農村水保署署長李鎮洋表示，藍莓對台灣來說是新興作物，民眾隨著健康飲食觀念提升，對藍莓的需求量在10年內成長超過600%，高經濟價值的超級食物藍莓是青農回鄉從農的契機，幫農民分散風險，也成為農民提高收入的新選擇。

農村發展及水土保持署台中分署近年來積極輔導農民投入藍莓種植，7、8月正好是中苗地區的藍莓產季，這次與中華職棒跨界合作，讓更多人認識中苗農村種植的優質藍莓，除了鮮果之外，國產藍莓大聯盟也開發出多樣藍莓商品，如藍莓爆米花、藍莓冰淇淋、藍莓氣泡飲等，讓大家品嚐到不同面貌的藍莓風味。

此外，台中分署今年也以「天茶地酒」為主題來包裝中苗有故事的好茶與地酒，例如在這次明星賽，即用來自台中大安的安貝斯釀酒故事館所產地酒來做調酒，讓民眾在台北大巨蛋看明星賽就能喝到啦啦隊女神們推薦的「女神特調」！

陳榮俊表示，過去中苗農村產品都是在中部推廣較多，明星賽是中華職棒一年一度的盛事，很高興今年能夠藉由合作將中苗農村產品推到不同舞台，希望藉由明星賽的熱度、啦啦隊女孩的魅力，吸引民眾注意到國產藍莓，讓更多人品嚐國產藍莓的滋味。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中華棒會長、立委蔡其昌為國產藍莓大聯盟站台。（圖由農水署提供）

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