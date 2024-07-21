冰的啦！ 台南冰品電子地圖2.0上架

南市觀旅局推出「冰品電子地圖2.0」，南市7家農會響應提供「呷冰優惠」。 （南市觀光旅遊局提供）

2024/07/21 09:44

〔記者王涵平／台南報導〕節氣進入大暑，氣溫居高不下，南市觀旅局推出「冰品電子地圖2.0」，南市7家農會響應提供「呷冰優惠」。

南市觀旅局長林國華表示，冰品地圖在2020年曾推出，疫情後再次更新，總共網羅超過200家，以9種冰品項目作為分類，網羅剉冰（130間）、冰淇淋（63間）、冰棒（28間）、豆腐冰（8間）、香蕉冰（4間）、雪花冰（47間）、雪淇冰（13間）、霜淇淋（7間）、其他創意冰品（21間）等等，若民眾想要補充冰品資訊，可以從冰品地圖2.0介紹內容找到回報連結，一起讓冰品地圖更完善。

請繼續往下閱讀...

7家農會響應提供「現場呷冰優惠」，後壁區農會步穀農創館的「芒果鮮奶霜淇淋」（霜淇淋口味依現場公告為準）、新市區農會的毛豆冰淇淋、龍崎區農會的竹炭冰淇淋、左鎮區農會的情人果冰棒及麻豆區農會的柚子冰淇淋/清冰。

虎頭埤風景區也提供「沁涼方案」，7月期間園區內販售的善化糖廠冰棒特價23元，8月份罐裝飲品特價35元，凡於7-8月於虎頭埤吊橋咖啡屋購買冰品飲料滿百，113年9月底前入園憑一張購買冰品飲料百元發票可享兩人半價入園優惠。

台南不少冰品百年老店。其中，位於麻豆中央市場的「龍泉冰店」不僅是百年老店，也是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景地。位於六甲恒安宮媽祖廟前的百年剉冰攤，也有加麵茶的選擇，也是遊客必吃的好味道。

後壁菁寮老街的「和興冰果部」，擁有80年歷史，也曾是台劇《俗女養成記》取景地。臺南冰品地圖2.0：reurl.cc/EjOZ8n

南市觀旅局推出「冰品電子地圖2.0」，南市7家農會響應提供「呷冰優惠」。 （南市觀光旅遊局提供）

南市觀旅局推出「冰品電子地圖2.0」，南市7家農會響應提供「呷冰優惠」。 （南市觀光旅遊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法