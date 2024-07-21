屏東旭海第6支探空火箭發射 陽明交大火箭名稱取自《魔戒》

國立陽明交通大學於屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務，成功飛試蛇鷹混合火箭引擎。 （國家太空中心提供）

2024/07/21 09:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立陽明交通大學（簡稱陽明交大）航太系統與流體力學實驗室（ASARe），今（21）日清晨6時6分於屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務，成功飛試蛇鷹混合火箭引擎，成為陽明交大邁向太空探索的新里程碑。

這次的Asfaloth火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤，火箭推力約1000公斤，燃燒約10秒，推進約5秒，總衝約為50000牛頓·秒，射高約3000公尺，ASARe團隊指導助理教授陳竺博淵表示，此次飛試裝填燃料僅全型火箭的1/3，未來全型火箭發射擬推進15秒，射高10公里來進行飛試。

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負責系統工程的學生王明皓表示，執行任務最困難的點是火箭系統複雜度高，有很多小問題可能引發較大問題，系統的整合是最困難的。Asfaloth取自小說/電影《魔戒》中的精靈馬，下一次飛試任務預計將搭載名為AsyncELF的科學酬載穿越音障。（ELF正好為英文精靈之意）

陽明交大目前有三支火箭團隊，研發不同類型火箭。ARRC前瞻火箭研究中心以研製具導控能力的科研火箭為目標（目標射高100公里），ASARe為不具導控能力科研探空火箭（射高100公里以內），及Formosan Fox團隊以比賽型火箭為主。

為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由國家太空中心辦理審查使用申請及營運管理，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭、Jessie火箭、逢甲大學SHSR-Aero1，Asfaloth為該場域啟用以來發射的第6支科研探空火箭。

Asfaloth火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤，火箭推力約1000公斤，燃燒約10秒，推進約5秒。 （國家太空中心提供）

國立陽明交通大學於屏東旭海科研火箭發射場執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務，Asfaloth取自小說/電影《魔戒》中的精靈馬。 （國家太空中心提供）

國立陽明交通大學成功飛試蛇鷹混合火箭引擎，成為陽明交大邁向太空探索的新里程碑。 （國家太空中心提供）

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