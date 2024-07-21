凱米恐轉中颱！吳德榮：持續增強擴大 風雨不容小覷

凱米颱風路徑潛勢預報。（圖擷取自氣象署網站）

2024/07/21 08:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕颱「凱米」目前在菲律賓東方海面，氣象專家吳德榮表示，「凱米」逐漸增強，向西北轉偏北前進，22日在台灣東方海面時，已為「中颱」、暴風半徑220公里，且將持續增強擴大，通過宮古、石垣附近，轉向西北進入台灣北方海域，其伴隨的風雨不可小覷，週三、週四影響最鉅。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」發文表示，南海的「熱帶低壓」發展緩慢，今仍有成颱機率，朝海南島前進，但對台無影響。「凱米」颱風未來路徑則是關鍵，若是偏在系集平均的左側則威脅加鉅，反之減輕，有極大的差別。

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他也說，由於預報資料皆無法避免持續調整，故何時發布何種警報？各地又會有多大的風雨？均有不確定性，不如繼續觀察。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週二（23日）颱風接近，各地轉有局部短暫陣雨成雷雨，有較大雨勢，氣溫略降。週三、四（24、25日）受颱風或其外圍環流影響，週三轉涼，各地風雨視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。週五、六（26、27日）颱風遠離，氣溫回升，大氣不穩定，易有強對流發展。

左圖為颱風「路徑潛勢預測圖」，右圖為歐洲模式（ECMWF）系集模擬「颱風侵襲機率分布圖」，系集平均路徑（黑點線）與官方路徑類似。（圖擷取自「三立準氣象.老大洩天機」）

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