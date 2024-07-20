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家扶啟力計畫 存多少錢給同額獎勵

北台南家扶舉辦「啟力計畫兒童教育方案」的頒獎，也展現親子學習成果。（記者吳俊鋒攝）

北台南家扶舉辦「啟力計畫兒童教育方案」的頒獎，也展現親子學習成果。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/20 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕北台南家扶透過「啟力計畫兒童教育方案」，協助受扶助家庭的孩子從事課程、才藝的學習，2年來有8戶參與，今天舉辦成果發表會，除了幼兒展演，並分享親子們的之外作品，也頒發儲蓄配合款共25.8萬元，給予實質的獎勵。

活動在永康服務處舉行，2年來，北家扶安排193小時的課程，提供8戶方案家庭共同學習，透過課程參與，孩童接受老師指導，家長也提升溝通能力，親子關係大幅改善，互動之間多了微笑。

北台南家扶主任李桂平說，為協助受扶助家庭脫離貧窮的困境與循環，家扶基金會啟力計畫兒童教育方案，2年1期，提供津貼幫助幼兒穩定接受學前教育。

另外，也規劃課程活動，提升幼兒發展、家長教養能力與建立正向互動，並引導父母提升孩子的教育投資，以增進其學習、發展。

北台南家扶還鼓勵方案家庭按月存錢，只要完成儲蓄計畫，2年下來，方案家庭存多少，北台南家扶會頒發同額的儲蓄配合款。

經結算，8戶方案家庭每戶平均都存了逾3萬元，儲蓄配合款共頒發25.8萬元。

李桂平提到，孩子的成長絕對不能等，北台南家扶積極推動幼兒啟蒙暨兒童教育方案，10多年來已有240戶、共390名親子受惠。

李桂平強調，家扶中心將持續為幼兒發展做努力，讓弱勢家庭的兒少能夠享有與一般家庭同樣的學習、發展機會。

北台南家扶舉辦「啟力計畫兒童教育方案」的頒獎，也展現親子學習成果。（記者吳俊鋒攝）

北台南家扶舉辦「啟力計畫兒童教育方案」的頒獎，也展現親子學習成果。（記者吳俊鋒攝）

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