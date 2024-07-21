男友如廁「內褲常沾一大片」！女友崩潰PO圖 …全網吐了

女網友上網發文控訴，男友如廁後屁股沒擦乾淨，常在內褲留下「大片屎漬」。（圖片擷取自DCARD）

2024/07/21 00:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友上網抱怨，男友如廁後沒擦乾淨，內褲留下「大片屎漬」，讓跟男友共用洗衣機的她相當崩潰，詢問網友是否能接受衛生習慣如此不良的另一半，並附上「內褲照」。圖片曝光網友紛紛崩潰：「我看了什麼」？

一名女網友在Dcard上發文表示，和男友已經在一起快四年，而最近這一年一同在外租房生活。原PO指出，她大約幾個月前，無意間看見男友放在洗衣籃內的內褲上有屎，「不是一整塊，是那種屁股沒擦乾淨沾在上面的那種」，於是拜託男友之後上廁所請把屁股擦乾淨。沒想到，男友卻反而覺得是她潔癖嚴重，「就擦不乾淨啊、我有擦、我就一直拉？？」，接著男友惱羞成怒，表示要把衣物分開洗。

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原PO表示，他們是共用同一台洗衣機，請男友至少洗澡前檢查一下，如果有沾到先用手洗再丟洗衣籃一起洗，最後經過大吵一架後，男友才表示會改進，「真的不懂我是什麼老媽子嗎，這是衛生習慣的問題，真的很崩潰，為什麼我要拜託他改進」。

沒想到，直到剛剛，原PO又在洗衣籃裡發現了一大面積屎的內褲，「又一樣的問題，繞回原點吵一樣的事，吵一樣的內容。一口氣憋在心裡，怎麼會有人這麼無法溝通」。並PO上男友「沾屎」的內褲照詢問網友，「請問大家能接受自己的另一半這種情況嗎？」。

貼文發出後引起熱議，網友看完圖片後紛紛炸鍋，「我本來以為只是小小的污漬，結果這麼一大片他穿著不尷尬嗎？要怎麼做到看起來像是沒擦過屁股的樣子」、「他屁股不會潰爛嗎？擦不乾淨會癢癢的，這個超級不行，他所坐過的都會有屎味的，分手吧，衛生習慣不同難共處」、「我幼稚園屁股都擦得比他乾淨」、「看標題本來想說每個人衛生習慣不一樣，但看到圖完全不行，這種程度已經不是沒擦乾淨了。」、「WTF居然有高清原圖」、「屎的數量實在難以理解的多...」、「超噁欸 這是沒擦屁股吧

而且內褲還要卡進屁縫才能沾成那樣吧」。

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