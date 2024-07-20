曾是特戰部隊山訓場！尖石鐵嶺基地 將蛻變成泰雅探索體驗園區

鐵嶺基地屬四面環山的盆地，1960年間是陸軍特戰學校山訓場。（尖石鄉公所提供）

2024/07/20 22:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉鐵嶺基地，在1960年間曾經是國軍訓練的重鎮，尖石鄉公所費時三年完成鐵嶺計畫區約2.7公頃土地撥用，近日邀請專業機構參訪觀摩，協助規劃藍圖，研擬結合探索設施、泰雅部落及生態體驗等新興戶外休閒活動，為科技人提供一處心靈後花園。

尖石鄉長曾國大表示，鄰近新樂村武漢部落的鐵嶺基地，過去為泰雅族原住民生活之地，因天然四面環山的盆地地形，1960年間曾是陸軍特戰學校山訓場，當時也作為「反共救國團虎嘯戰鬥營基地」，1979年軍方撤出，政府規劃為遊憩區，土地回歸後，原住民夷平訓練場地，改建為養殖場等。

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2018年他上任後推動鐵嶺基地活化，在新竹縣政府輔導下，先向原住民族委員會、林業保育署、國有財產署等辦理土地撥用，2020年曾爭取內政部國土管理署城鎮之心計畫核定1千萬元進行初步整理，接續展開興辦事業計畫、水土保持計畫等作業，歷經多年籌備，相關程序幾近完成，準備採招商委外營運方式，爭取民間資源挹注。

曾國大表示，新竹為台灣科技重鎮，社經地位高，但相對的生活壓力大，很需要身心靈方面的調適。鐵嶺擁有得天獨厚的自然環境，除將新建硬體的山訓體能探索設施，重現歷史情境外，未來更要引進心靈激勵教育系統的軟體資源。

為此，公所團隊日前邀請專辦企業教育訓練的IDEA深度探索教育機構（峨眉教育中心），與代表會、議員和村長等互相參訪觀摩，透過蒐集各方專業建議，希望精準擘劃鐵嶺基地未來的發展願景。

曾國大表示，鐵嶺基地初步以北泰雅探索體驗學習園區定位，並以泰雅族（ATAYAL）「人、勇敢的人」勇士的精神，分兩部分規劃，第1階段探索園區建置高空滑索、攀岩牆等設施，待運作上軌道，第2階段再研議興建飯店館舍，包括泰雅族文化展示平台及兒童美術館等，期能創造原鄉一個獨樹一格的遊憩園區。

新竹縣尖石鄉公所活化鐵嶺基地，初步定位為泰雅探索體驗學習園區。（尖石鄉公所提供）

新竹縣尖石鄉公所推動活化鐵嶺基地，邀請專業機構參訪觀摩。（尖石鄉公所提供）

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