淡水楓樹湖山坡地擬建「牌位樓」 居民強烈反對：寧不要任何回饋

楓樹湖居民針對慈育事業擬於山坡地保育區建造牌位樓供消費者祭拜，表達強烈反對。（議員鄭宇恩提供）

2024/07/20 19:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕慈育事業擬於新北市淡水楓樹湖山坡地保育區，建造牌位樓供消費者祭拜，居民今在說明會表達強烈反對，表示基地鄰近住宅不到100公尺，初一、十五誦經將對鄰里造成影響，如果是其它設施都可正面看待，唯獨拒絕牌位樓等殯葬設施。議員鄭宇恩也盼楓樹湖未來是持續朝觀光方向發展，對於開發單位所提申請，將要求政府嚴格把關，勿讓居民權益被犧牲。

慈育事業股份有限公司下午2時在水源里里民活動中心舉辦第2次興建說明會，邀請鄉親參與討論。該公司表示，牌位樓是順應時代需求的必要設施，是要讓祖先住漂亮舒適的地方，而現場展示的模擬圖，不會有想像的灰暗陰森，外觀看不出是牌位樓設施，但對地方發展繁榮正面效果。承諾未來不會放置骨骸或骨灰，並承諾每年提供20萬元給里用於開發建設。

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然而，居民對此計畫持不同意見。居民表示，基地鄰近住宅最近處不到100公尺，誦經活動將對鄰里造成影響。如果是其它正面的措施都支持，但拒絕殯葬類設施。更強調，楓樹湖近年來持續發展農業觀光，應以開發觀光相關設施為主，如飯店、旅館及餐飲業。針對牌位樓預計容納的6700多個牌位，居民擔心祭祖或假期期間將影響地方交通。

水源里里長李貴鐘、淡水楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫鍊共同強調，將與里民站在一起，不要任何回饋，只要求不興建牌位樓。

新北民政局：屬營利行為 須停止施工

新北民政局回應，有關業者申請於淡水區水源里楓樹湖丙種建地興建「牌位樓」，經內政部函釋說明，設置專供消費者平時祭拜之牌位樓，非屬殯葬管理條例第2條第1項規定之殯葬設施；另現行法令規定，設置牌位供民眾消費祭拜是屬營利行為，與寺廟設立目的需興辦公益或慈善事業不符，亦非為宗教設施，故工務局已函請起造人停止施工。

慈育事業下午2時在水源里里民活動中心舉辦第2次興建說明會，邀請鄉親參與討論。（議員鄭宇恩提供）

新北議員鄭宇恩盼楓樹湖未來持續朝觀光方向發展，對於開發單位所提申請，將要求政府嚴格把關，勿讓居民權益被犧牲。（議員鄭宇恩提供）

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