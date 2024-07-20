淡水楓樹湖山坡地擬建「牌位樓」 居民強烈反對：寧不要任何回饋
〔記者羅國嘉／新北報導〕慈育事業擬於新北市淡水楓樹湖山坡地保育區，建造牌位樓供消費者祭拜，居民今在說明會表達強烈反對，表示基地鄰近住宅不到100公尺，初一、十五誦經將對鄰里造成影響，如果是其它設施都可正面看待，唯獨拒絕牌位樓等殯葬設施。議員鄭宇恩也盼楓樹湖未來是持續朝觀光方向發展，對於開發單位所提申請，將要求政府嚴格把關，勿讓居民權益被犧牲。
慈育事業股份有限公司下午2時在水源里里民活動中心舉辦第2次興建說明會，邀請鄉親參與討論。該公司表示，牌位樓是順應時代需求的必要設施，是要讓祖先住漂亮舒適的地方，而現場展示的模擬圖，不會有想像的灰暗陰森，外觀看不出是牌位樓設施，但對地方發展繁榮正面效果。承諾未來不會放置骨骸或骨灰，並承諾每年提供20萬元給里用於開發建設。
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然而，居民對此計畫持不同意見。居民表示，基地鄰近住宅最近處不到100公尺，誦經活動將對鄰里造成影響。如果是其它正面的措施都支持，但拒絕殯葬類設施。更強調，楓樹湖近年來持續發展農業觀光，應以開發觀光相關設施為主，如飯店、旅館及餐飲業。針對牌位樓預計容納的6700多個牌位，居民擔心祭祖或假期期間將影響地方交通。
水源里里長李貴鐘、淡水楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫鍊共同強調，將與里民站在一起，不要任何回饋，只要求不興建牌位樓。
新北民政局：屬營利行為 須停止施工
新北民政局回應，有關業者申請於淡水區水源里楓樹湖丙種建地興建「牌位樓」，經內政部函釋說明，設置專供消費者平時祭拜之牌位樓，非屬殯葬管理條例第2條第1項規定之殯葬設施；另現行法令規定，設置牌位供民眾消費祭拜是屬營利行為，與寺廟設立目的需興辦公益或慈善事業不符，亦非為宗教設施，故工務局已函請起造人停止施工。