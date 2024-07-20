15-45歲青壯世代心理諮商 高雄70家院所提供服務

「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，8月1日起提供青壯世代3次免費心理諮商服務。（高雄市衛生局提供）

2024/07/20 18:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部將自今年8月1日起至2025年12月31日推出「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供青壯世代有心理諮商需求者，每人3次免費心理諮商。高雄市衛生局媒合70家心理服務機構，含括心理治療所15家、心理諮商所25家、醫療院所30家，提供預約諮商。

高雄市衛生局長黃志中表示，透過心理健康支持擴大方案，協助15-45歲青壯世代能經由心理諮商，傾訴及覺察情緒、釐清面對事件的想法及處理模式，降低情緒困擾，提升問題處理能力；對於高風險者，也可及早進一步評估需求，協助資源轉介，以期降低心理疾患的發生。

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符合資格及有需求者，可至官網（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）（網站8月1日啟用）查詢及向合作機構預約諮商，並攜帶身分證明文件前往，諮商機構無縣市之限制。

此外，高雄市心理服務機構目前有19家願意提供「學生優惠」及27家願意提供「弱勢族群」方案，民眾可於高市衛生局網站（https://gov.tw/9Je）查詢，衛生局亦於苓雅、林園、鳳山、岡山及杉林區共5處設有社區心理衛生中心，可於上班時間撥打衛生局心理諮詢專線07-7161925，或於AI心靈會客室（https://line.me/R/ti/p/%40872ohpkw）預約單次心理諮商服務。

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