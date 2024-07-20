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台中市五權西路人行道及燙平工程 8月下旬完成

五權西路從文心路到惠中路段進行人行道及燙平改善工程，南側人行道已於6月下旬完工。（台中市建設局提供）

五權西路從文心路到惠中路段進行人行道及燙平改善工程，南側人行道已於6月下旬完工。（台中市建設局提供）

2024/07/20 17:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南屯區交通要道五權西路從文心路到惠中路段，人行道老舊、高低起伏大，建設局進行人行空間及燙平改善工程，南側人行道已於6月下旬完工，北側人行道預計8月下旬完成，接著進行第二階段道路燙平工程。

建設局長陳大田說，這次人行空間及燙平改善工程路段長度計600公尺，總經費為1520萬元，考量路段屬於市區重要聯絡道路，平日通勤車流量大，為降低施工過程造成交通影響，燙平作業皆採夜間施工。

陳大田指出，南側人行道已於6月下旬完工，完成第一階段道路燙平工程；而北側路段人行道持續施工中，預計於8月下旬完成整體人行道改善，待北側整體改善完成後，再行安排第二階段燙平工程。

為改善過去為人垢病的道路破損、不平整，陳大田也說，道路燙平工程嚴格要求施工廠商AC銜接縫要規劃在標線上，已冷卻的接縫要求再加熱，以確保施工溫度相近，立面均應切成平整垂直面，保持潔淨確實塗刷黏層材料，以利新舊面接合平順，並加強瀝青材料檢驗、鋪築滾壓溫度控制及道路鋪築厚度。

為減少施工對周邊住家商辦的交通衝擊，建設局採分區分段夜間施工，調撥車道降低車流回堵，各路口聘請專業義交人員協助指引交通車流。

五權西路與惠中路燙平工程完工模擬圖。（台中市建設局提供）

五權西路與惠中路燙平工程完工模擬圖。（台中市建設局提供）

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