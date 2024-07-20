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顧客控中和某火鍋店「吃到老鼠屎」！家人發燒掛急診 衛生局派人稽查

新北市一名消費者指控中和某火鍋店鍋裡有老鼠屎，害家人發燒，新北市衛生局已經派員稽查。（翻攝爆料公社）

新北市一名消費者指控中和某火鍋店鍋裡有老鼠屎，害家人發燒，新北市衛生局已經派員稽查。（翻攝爆料公社）

2024/07/20 16:31

〔記者黃子暘／新北報導〕食安不可不慎，新北市一名消費者今（20）日在臉書社團「我是永和人」、「爆料公社」發文表示，與家人到中和區某火鍋店吃飯，結果在火鍋裡發現多顆老鼠屎，店員卻稱其木耳屑；結果家人用餐後發燒不適，今到醫院急診。記者致電店家詢問，接聽電話的店員表示，衛生局稽查人員稍早前到場，主管暫時不便通話。

消費者指出，她昨晚與家人到中和區某火鍋店用餐，這間店本來是她們一家喜歡的店，「但衛生越來越糟糕」，昨晚竟然吃到多顆老鼠屎，向店家反映後，店員稱其為木耳屑，卻又說會再教育內場人員，讓她質疑「如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？」

衛生局說將派員稽查該店，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，針對現場病媒防治措施、食品保存及人員製備餐食衛生加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

記者下午3點50分致電當事火鍋店尋求回應，店員表示衛生局人員稍早前到場，主管雖在現場，但暫時不便通話。

當事消費者說，她在google地圖留下一星評論，但評論似乎不見了，因此才到地方社團發文。她也理性呼籲網友若無相關經歷，不要洗一星評價，以保護自身權益。

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