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各地飆高溫 山上景點與OUTLET湧人潮

退輔會主委嚴德發（中）至武陵農場視察。（記者張軒哲攝）

退輔會主委嚴德發（中）至武陵農場視察。（記者張軒哲攝）

2024/07/20 15:56

〔記者張軒哲／台中報導〕全台各地近日飆高溫，暑假期間，許多民眾選擇上山避暑，大雪山、武陵農場與梨山地區遊客較上個月回升，今日武陵農場白天溫度僅20度，退輔會主委嚴德發至武陵農場視察。另外，有冷氣的室內百貨賣場成了假日好去處，麗寶OUTLET近午就湧入人潮，停車場大排長龍。

位在海拔約1800至2600公尺的大雪山國家森林遊樂區，天氣依舊涼爽舒適，夏季平均氣溫約在15至20度，吸引眾多民眾前來避暑乘涼，漫步於步道健行運動的同時也享受清新的空氣及森林的芬芳。林業署台中分署表示，暑假住宿訂房率高，稍來小雪山步道是大雪山常客的私藏級景點，總長度約10公里，從收費站旁登山口至小雪山旅遊資訊站，走完全程約需4個多小時，行程較短的遊客也可選擇中途折返。

武陵農場繡球花季進入尾聲，目前正值水蜜桃產季，農場生態豐富，吸引遊客上山踏青，到訪桃山瀑布步道。武陵農場台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館今年進行整修本月甫完工開放，退輔會主委嚴德發專程至武陵農場視察。武陵農場今日指出，7月暑假訂房率約8成，高山氣候涼爽，適合避暑度假。

武陵農場暑假白天溫度僅20度，涼爽舒適。（記者張軒哲攝）

武陵農場暑假白天溫度僅20度，涼爽舒適。（記者張軒哲攝）

稍來小雪山步道綠意盎然，是大雪山常客的私藏級景點。（記者張軒哲攝）

稍來小雪山步道綠意盎然，是大雪山常客的私藏級景點。（記者張軒哲攝）

戶外溫度高，麗寶OUTLET湧入人潮。 （記者張軒哲攝）

戶外溫度高，麗寶OUTLET湧入人潮。 （記者張軒哲攝）

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