走過6年復健路 傘兵秦良丰8月底將退伍 父：準備好面對新挑戰

傘兵秦良丰因跳傘受傷，至今6年多來仍持續進行復健，不過因無法參加鑑測，已預計8月底將從軍中退伍。（秦天人提供）

2024/07/20 15:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕陸軍航特部下士秦良丰2018年於跳傘訓練時高空墜地，雖然奇蹟生還，至今6年多來仍在進行艱辛的復健之路。不過，秦良丰因無法參加國防部今年的鑑測，礙於規定將於8月29日退伍，後續將安排在802國軍高雄總醫院擔任心理輔導的工作，秦父秦天人說，雖然一開始聽到全家都有點低潮，但秦良丰已調適好心情，也很期待面對新的挑戰。

秦良丰因從1300呎高空墜地，從被醫師評估恐終生癱瘓，到靠著自己的鋼鐵毅力，以及家人及軍中同袍的支持下，咬牙不放棄地做復健，如今雖然生活仍無法完全自理，但已能逐步在輔助下可做些抬手、起身、站立、步行等簡單的動作。

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秦天人說，5年前秦良丰的身心障礙證明手冊還寫著「極重度」，上月拿到新的手冊，已進了一步到「重度」，雖然還無法界定他這樣算是「全癱」還是「半癱」，但從完全沒感覺、不能動，到現在已經可以動，如從抬手可舉5度、10度，慢慢進度到可抬手30度，他樂觀地說，「一切都還是往好的方向在走！」

面對8月底即將退伍，秦天人表示，秦良丰與國防部的簽約只到今年，因無法接受鑑測（國軍體能測驗），依規定只能申請退伍，家人原本也擔心秦良丰的心情受影響，不過，現在已從一開始獲知的低潮，慢慢調整過來，最近心情比較平靜，反而會鼓勵爸媽，自己已準備好去面對人生下一階段新的挑戰，主要是希望將來的生活可以活出自己的價值。

不過，秦良丰目前在醫院復健仍有軍中同袍照護，退伍後，包括住院、醫療及看護等費用都將需靠家人自行負擔，對此，秦天人說，醫療費大致健保就夠用，看護部分會讓秦良丰的工作和家庭一起支撐，目前住院是因為方便復健，未來也考慮讓秦良丰出院，每日往返醫院工作和復健，這也是要秦良丰自己和家人遲早要去面對的事，總不能一輩子靠別人，還是靠自己也是能走出自己的價值。

原本秦良丰今年也有出書的計畫，不過秦天人說，出書進度因秦良丰有傷到部分記憶和閱讀的功能，目前暫時停滯，不過未來還是可能考慮出有聲書、拍影片或用演講的方式分享他的歷程，目前會以先勝任新工作為主。

秦良丰雖然從全癱到逐步復原，但行動上仍需依靠人與器材的輔助。（秦天人提供）

秦良丰雖然從全癱到逐步復原，但行動上仍需依靠人與器材的輔助。（秦天人提供）

秦良丰（中）日前與爸媽及家人外出用餐、唱歌，對於即將退伍並接下醫院心理輔導的工作，心情已調整並開始有點期待。（秦天人提供）

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