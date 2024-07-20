苗縣公館紅棗節登場 遊客享受採果樂

苗栗縣公館紅棗節活動，不少親子到紅棗果園採鮮果，享受採果樂。（記者張勳騰攝）

2024/07/20 14:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業區，公館鄉農會今（20）日及21日舉辦「紅棗節~盛夏棗市集 公館涼一夏」活動，安排紅棗食農小旅行等活動，引領遊客參觀石圍墻周邊景點，還體驗紅棗絹印布包DIY，不僅可品嘗紅棗鮮果，還可到果園享受採果樂，今年的紅棗產期到7月底，欲前往採果的民眾動作要快。

公館的紅棗栽種面積約80公頃，主要種植在石墻、福基、中義及玉泉村，隔鄰的銅鑼鄉中平村則種植約15公頃，產量逾600公噸，今年的紅棗產量受天候影響僅剩6成，但棗農加強管理，品質不錯，產區內逾12家紅棗觀光果園，開放民眾採鮮果，自採價每台斤150至200元間。

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公館紅棗節今天及明天在福基村「紅棗細路」廣場登場，現場有產銷履歷、有機友善等優質農特產品市集，並進行紅棗鮮果評鑑優勝頒獎，兩天也安排4場次的紅棗食農小旅行，由專人帶領至紅棗產區的石圍墻莊園走讀，認識紅棗的栽種過程，並前往周邊的揆一樓、石母祠及穿龍圳參觀，並到採鮮果享受採果樂，不少親子一同參與，隨後返回會場體驗紅棗絹印DIY活動、及享用營養又好吃紅棗飯兜，參與者都直呼不虛此行。

此外，每年的7、8月是苗栗縣高接梨盛產季節，三灣鄉公所及農會昨在鄉公所前廣場舉辦「三灣水梨節-揪嬉三灣金梨HIGH」活動，表演、農特產品展售等活動，鄉公所更拿出三箱特等獎及頭等獎水梨來請縣長鍾東錦進行拍賣，所得將捐助弱勢團體。

苗栗縣公館紅棗節活動，安排民眾參與紅棗絹印布包DIY活動，相當實用。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公館紅棗節登場，公館鄉農會提供紅棗觀光果園資訊，供遊客參考。（記者張勳騰攝）

苗栗縣三灣鄉公所及農會在鄉公所前廣場舉辦「三灣水梨節-揪嬉三灣金梨HIGH」活動，縣長鍾東錦（左三）等人行銷優質高接梨。（苗栗縣政府提供）

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