19縣市高溫特報 家長帶小朋友戲水消暑氣

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

2024/07/20 14:28

〔記者劉信德／台北報導〕天氣持續炎熱，中央氣象署今上午發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害，不少家長就帶著孩子前往三重海市界水樂園戲水消暑。

氣象署指出，今日中午前後屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台南市地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市地區、新北市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、高雄市地區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、桃園市地區、新竹縣地區、南投縣地區為黃色燈號，請注意。

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

今日天氣持續炎熱，中央氣象署今（20）日上午11點35分發布19縣市高溫特報，提醒民眾慎防熱傷害。不少家長帶著孩童前往三重海市界水樂園戲水消暑。（記者劉信德攝）

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