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澎湖囝仔勇闖韓國參加圍棋賽 議員歐中慨自掏腰包贈2萬圓夢經費

澎湖縣議員歐中慨捐贈善款，助黃宜萱圍棋圓夢。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議員歐中慨捐贈善款，助黃宜萱圍棋圓夢。（記者劉禹慶攝）

2024/07/20 12:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕肩負澎湖未來圍棋奪牌希望的新生代好手黃宜萱，即將升馬公國中1年級，她利用暑假期間南征北討奔波台灣各地比賽，並將在8月份跨出台灣，前往韓國參加圍棋國際性大賽，但龐大的交通旅宿費用對家境原就不富裕的黃家更是沉重的負擔，澎湖縣議員歐中慨得悉後自掏腰包捐贈2萬元，希望達拋磚引玉效果。

此次前往韓國參加國際圍棋大賽，台灣共30位不同年齡層圍棋選手前往參加，黃宜萱目前是全澎湖最年輕唯一的業餘圍棋5段選手，希望累積國際大賽經驗，並在暑假結束後，能順利升上6段，此趟前往韓國參賽約需7萬元，對於家境不富裕的黃家而言是一筆沉重的經濟負擔。

據了解，黃宜萱來自單親家庭，從小由母親獨力扶養長大，一家4口（3個女兒）在馬公租房子辛苦過活，但並未因此扼殺子女追求夢想圓夢的努力，雖然此趟出國比賽需要7萬元，但黃母仍盡力籌措經費，並積極安排黃參加大大小小比賽，更教導黃宜萱回饋推廣給後進學弟妹，今年參加妙雲講堂夏令營，擔任圍棋指導小老師，各界反應熱烈。

由於黃宜萱需要以戰養戰，增加累積國際大賽經驗，才能更上層樓，成為正港澎湖之光，澎湖縣議員歐中慨率先捐出善款，希望各界出錢出力一同幫助黃宜萱出國比賽，為澎湖爭光，未來也能回饋澎湖學弟妹，培育更多澎湖之光。

黃宜萱雖來自單親家庭，但在母親照顧下文武全才。（記者劉禹慶攝）

黃宜萱雖來自單親家庭，但在母親照顧下文武全才。（記者劉禹慶攝）

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