彰化市南瑤宮頒發媽祖信徒獎學金147.5萬元 910人受惠

彰化市南瑤宮今天頒發媽祖信徒獎學金，市長林世賢（右）期勉學生學習媽祖救濟弱勢族群。（記者湯世名攝）

2024/07/20 11:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮今天（20日）頒發第1學期的媽祖信徒獎學金，獲頒獎者共910人，每人分獲1200元至2500元不等，合計共頒發147萬5000元；市長林世賢向獲獎者恭喜之餘，也期勉學生學習媽祖的精神，日後有能力時要回饋社會，扶助弱勢。

林世賢說，南瑤宮媽祖信徒子女獎學金申請資格不拘於戶籍地，凡信奉媽祖且成績達標者皆可送件，因此送件申請者遍及全國，尤以彰、中、投、雲等地為眾。第1學期共1511人申請，經嚴格審核後錄取率為60%。

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南瑤宮媽祖信徒子女獎學金受惠對象日益擴大，從早期的國中、高中、高職和大學學生，逐步擴及研究生，以嘉惠更多優秀人才。本學期獎學金依學歷層級區分，金額從1200元至2500元不等。其中國中生300人，每人1200元；高中生160人，每人1500元；高職生100人，每人1500元；大學生300人，每人2000元；研究生50人，每人2500元。

值得一提的是，南瑤宮目前正進行大規模修復工程，以確保這座古蹟的文化價值得以永續傳承。儘管如此，南瑤宮仍不忘發揚媽祖慈悲為懷與博愛的精神，持續推動獎學金計畫，扶植莘莘學子。

彰化市南瑤宮今天頒發第1學期的媽祖信徒獎學金，獲獎者共910人。（記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮今天頒發媽祖信徒獎學金，獲獎者排隊領取獎學金。（記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮今天頒發第1學期的媽祖信徒獎學金，這次獲獎者共910人。（記者湯世名攝）

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