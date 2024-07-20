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屁孩慘了！耍帥叼煙騎車闖南海遊客中心 澎管處要法辦

小屁孩耍帥囂張行徑，恐將吃上多起罰單。（澎湖交通觀察日誌提供）

小屁孩耍帥囂張行徑，恐將吃上多起罰單。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/07/20 09:58

記者劉禹慶／澎湖報導〕南海遊客中心是澎湖南海出入要衢，夏季滿滿遊客，但昨（19）日傳出一名小屁孩，未戴安全帽，嘴叼著菸，直接騎乘機車穿越南海遊客中心至對面碼頭，似乎咬定遊客中心非道路，不適用交通罰則；澎湖國家風景區管理處表示，穿越之後就是道路，將行文交通隊開罰，室內抽煙則行文衛生局，更研議修法，以觀光發展條例開罰5000至100萬不等罰金。

根據澎湖交通觀察日誌民眾投稿，一名刺青小屁孩，未戴安全帽，嘴叼著香菸，直接由南海服務中心三號港入口處，騎車穿越南海遊客中心，至對向遊艇搭船南海碼頭，全程由友人拍攝，並PO上網搞怪炫耀，行徑相當囂張，雖然南海遊客中心表示，各家遊艇業者沒有請此人，但車牌無任何遮掩 清晰可以辨識，以車追人並不困難。

由於小屁孩似乎熟知交通管理條例，非道路無法適用交通罰則，但卻忽略了穿越遊客中心就是道路，因此主管機關澎湖國家風景區管理處將以正式公文並附上檢舉錄影畫面，行文澎湖縣政府警察局交通隊，依法進行開罰，屁孩最少得吃上未戴安全帽罰單，甚至是危險駕駛的公共危險罪。

另外，小屁孩在室內叼菸，騎車呼嘯而過，也將行文澎湖縣政府衛生局，依照菸害防制法開罰。同時為避免影響觀光形象，澎管處長洪志光表示，將研議修法，以觀光發展條例64條第2項為法源依據，開罰5000至100萬元罰鍰，要讓小屁孩為無知的耍帥行為付出代價。

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小屁孩不戴安全帽，嘴叼香菸直接騎車穿越南海遊客中心。（澎湖交通觀察日誌提供）

小屁孩不戴安全帽，嘴叼香菸直接騎車穿越南海遊客中心。（澎湖交通觀察日誌提供）

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