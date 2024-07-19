金門夏日派對！金湖 花蛤季登場 海龍蛙兵表演揭序幕

金湖花蛤季由金湖鎮長陳文顧（中）邀請來賓共同揭幕。（讀者提供）

2024/07/19 23:14

〔記者吳正庭／金門報導〕海龍蛙兵技驚四座！金湖海灘花蛤季今天晚間首度移師至「82據點」，在海龍蛙兵整齊畫一的蛙人操中震撼登場；金湖鎮長陳文顧說，為期3天的活動是金門獨一無二的盛大夏日派對，每天上午10點到晚間10點，透過音樂、運動、遊戲，把金湖海灘打造為放鬆身心、釋放壓力的最佳場所。

這場被列為金門「1鄉1特產」而主打花蛤的夏日派對，在有「海上蛟龍」之稱的海龍蛙兵，身著紅色短褲又充滿力與美的蛙人操演中登場，接著陸續由地區「金湖Band超High樂團」演唱會，帶來充滿活力與激情的音樂表演，為活動掀開序幕。

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金湖鎮公所表示，為期3天的活動，現場有海邊水樂園，包括繽紛的水上與灘際活動，有氣墊城堡、免費體驗拍攝3D立體照、大型沙雕展，今年增設7組小朋友與家長最能聯繫感情的無動力遊憩設施，還有沙灘牽罟、沙灘排球、沙灘躲避球和沙灘足球等多項提前受理報名的活動；除了今晚的演唱會，7月20日有第12屆花蛤小天使選拔賽、7月21日的金湖鎮第17屆歌唱大賽。

縣府代理秘書長王登緯說，這幾年金湖鎮改變很多，縣府對於鎮公所每年推出新的活動，都會給予更多的支持。立法委員陳玉珍說，肯定花蛤季把活動移到更寬敞的82據點舉行，建議增加更多燈光效果。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，花蛤季已成金門很有影響力的活動之一，更希望鄉親到場消費，攜手振興經濟。金湖鎮代會主席蔡乃靖說，這絕對是一場令人難忘的夏日假期。

金門金湖花蛤季登場，海龍蛙兵展現蛙人操。（讀者提供）

金門金湖花蛤季提供遊樂設施。（讀者提供）

海龍蛙兵的跪臥挺腹。（讀者提供）

金湖花蛤季晚間開幕，不少民眾前往參加。（讀者提供）

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