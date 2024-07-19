加強遊覽車客運業管理 明年6月起車輛要裝「駕駛識別設備」

明年6月起，遊覽車客運業車輛應裝置具有駕駛識別功能設備，即時回傳到營運車輛監控管理系統。圖為台北轉運站。（資料照）

2024/07/19 23:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（19日）預告「汽車運輸管理規則第十九條之四」修正草案。為加強對遊覽車客運業營運管理、確保遊覽車駕駛人駕駛時間及駕駛行為符合法令，明年六月1日起，推動遊覽車客運業車輛全面裝置駕駛識別設備法制化。

根據修正草案說明，目前遊覽車客運業車輛依規定裝置具有全球衛星定位功能系統設備，並介接車輛動態資訊以提供行駛中車輛車號、即時監控位置、車輛速度、行駛時間、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等功能的統計分析資料及即時預警功能。

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不過，目前並未有駕駛車輛的「駕駛人資訊」。交通部說明，為落實掌握遊覽車駕駛人駕駛時間及駕駛行為，推動遊覽車客運業車輛全面裝置駕駛識別設備法制化，以科學化管理方式強化行車安全，因此修訂草案。

新規定自明年6月1日起，遊覽車客運業車輛應裝置具有駕駛識別功能設備，可讀取以智慧卡、USB隨身碟等資料儲存裝置或載具所存取的駕駛資訊，並即時回傳到營運車輛監控管理系統。

交通部說明，這些資訊要結合既有車輛動態資訊，提供業者行駛中車輛的駕駛人、駕駛人駕車時間和駕駛人異常狀態回報等功能，這些統計分析資料要有即時預警功能，提高對遊覽車營運車輛及駕駛人的掌控，來保障消費者安全。

交通部說明，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可在刊登公報的次日起60天內以書面陳述意見，或洽詢通部公共運輸及監理司。

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