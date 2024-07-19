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下週天文大潮加颱風環流 台南防汛整備不敢大意

台南市水利局在安平區台南運河旁地勢低窪地區預置7台抽水機。（水利局提供）

台南市水利局在安平區台南運河旁地勢低窪地區預置7台抽水機。（水利局提供）

2024/07/19 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市沿海將在21至24日迎來今年第一波天文大潮，剛好遇上可能有颱風逼進台灣，南市府今天（19日）下午5點在新營民治市政府中心召開防汛整備會議，要求各單位提前做好防汛防颱作業，不敢大意。

市長黃偉哲要求針對易積淹水地區加強道路側溝與及排水設施清淤，抽水站及移動式抽水機進行檢查、試運轉及預佈作業，以降低積淹水風險。

台南市水利局局長邱忠川說，氣象局預報安平站預計最大潮位達EL+1.1公尺，將軍站最大潮位更達EL+1.27公尺，為防止海水倒灌，水利局已預先操作防潮閘門及部署抽水機組，避免海水倒灌造成積淹水災情，在安平區台南運河旁地勢低窪地區就預先在側溝增設舌閥32處封堵通海，並預置7台抽水機。

邱忠川說，全市64座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉，其中477台抽水機已預置易積淹水地區，60座滯洪池完成洩降，增加蓄洪空間。

台南市工務局、消防局、警察局也做好在建工程防汛措施及機具設備、救災搶修人員編組、撤離保全戶等任務配置。

水利局指出，民眾可多加利用南市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握水情狀況，提早防災、避災。

水閘門提前做好防汛防颱作業，不敢大意。（南市水利局提供）

水閘門提前做好防汛防颱作業，不敢大意。（南市水利局提供）

南市防汛防颱作業，不敢大意，試運轉各地抽水機組。（南市水利局提供）

南市防汛防颱作業，不敢大意，試運轉各地抽水機組。（南市水利局提供）

台南將軍青山漁港的防潮閘門，防暴潮海水倒灌，是青鯤鯓社區的強大防線。（資料照）

台南將軍青山漁港的防潮閘門，防暴潮海水倒灌，是青鯤鯓社區的強大防線。（資料照）

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