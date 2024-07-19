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屏東巧克力國際屢奪獎 還獲首張可可產業「碳標籤」

TC巧舖除推動契作合作社外，還取得全國可可產業首長「碳標籤」。（記者陳彥廷攝）

TC巧舖除推動契作合作社外，還取得全國可可產業首長「碳標籤」。（記者陳彥廷攝）

2024/07/19 22:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉南國天物產銷合作社推動可可契作，還獲環境部發出全國巧克力產業首張「碳標籤」肯定，縣長周春米特別到場恭賀，簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議，她說，台灣可可產量不高，所有商家都致力於高品質品牌化及Tree To Bar的碳足跡著手，以平權、友善、永續、淨零、減碳五大目標落實ESG，推動屏東巧克力產業積極朝向2050淨零碳排目標邁進。

屏東巧克力獨特風味獲世界大獎肯定，現在產業鏈減碳也引領全台，南國天物運銷合作社歷經兩年多成功取得環境部碳足跡認證，是全國首發具碳標籤認證的巧克力，周春米簽署永續倡議時說，屏東縣府從前縣長曹啟鴻、潘孟安至今，輔導農民於檳榔樹下轉型種可可，現種植面積約200公頃，除了屏東好味道在國際嶄露頭角，Tree To Bar模式更讓產地到餐桌碳排降到相對低。

周春米指出，屏東可可農發酵功力獨樹一格，在世界巧克力大獎賽是屢屢得獎，但屏東可可產量不高，因此鎖定打造精品品牌化。至於減少廢棄物部分，縣內裕雋生技公司就利用TC巧舖所製作巧克力後廢棄的可可果外殼，加以生化萃取，其所製成的洗髮精也同步獲「碳標籤」。

進行環境部「農產品碳足跡盤查計畫」，並協助合作社取得碳標籤的環穎永續發展科技股份有限公司總經理丁執宇說，前無數據故篳路藍縷，他說，國外可可屬高經濟作物，生產國往往會砍伐大片雨林種植，因此，巧克力磚在全世界動植物排碳量竟高居第5，每公斤產生17到19公斤碳排，雖略輸會排洩出沼氣的牛隻牛肉，但明顯顛覆植物低碳排迷思，但TC巧舖的巧克力磚每公斤僅產7公斤碳排，是國外4成。

推動小農組成合作社進而促成「減碳一條龍」的創新綠活科技有限公司執行長陳麗萍笑稱「屏東可可、無所不可」，因巧克力磚碳標籤取得不易，要縝密盤點並記錄巧克力從種植到成品、包裝、運送完整生命週期的碳足跡排放量，而台灣無可可奴工或童工，且食物里程最短，落實SDGs又獲獎無數，皆值得消費者的肯定。

縣府客家事務處說，屏東巧克力以獨特酸香與尾韻征戰國際賽事，近年並充分開發出如可可舒緩膏和巧克力啤酒等產品，未來可加入綠色採購供應鏈，強化產品的市場競爭力及差異化，也促進通路商及原料商採購的契機，邀請各大企業與民眾一起共同為氣候變遷盡一份心力。

屏東縣長周春米、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米（左一）、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏（左二）、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米（左一）、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏（左二）、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

周春米簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

周春米簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米、農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏、可可農民、認購企業等人共同簽署「屏東可可．台灣巧克力」永續倡議。（記者陳彥廷攝）

屏東可可種植200公頃。（記者陳彥廷攝）

屏東可可種植200公頃。（記者陳彥廷攝）

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