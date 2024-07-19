7旬阿伯蘭潭水庫晨泳 救援人員陪游1小時勸阻

一名男子（前）今上午到蘭潭水庫自稱晨泳，救援人員勸阻不聽，堅持游泳約1小時才上岸。（民眾提供）

2024/07/19 19:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市消防局今天清晨6點29分接獲蘭潭水庫疑有人溺水，蘭潭分隊救援人員到場，現場一名7旬男子自稱在晨泳，救援人員下水勸阻，他仍持續游泳、雙方追逐約1小時才上岸。自來水公司第五區管理處表示，男子行為已違反水利法，將向警方調閱相關資料，函報水利署開罰。

自來水公司第五管理處副處長蕭博元表示，基於維護蘭潭水庫水質及安全，禁止游泳、垂釣、捕撈水產物、種植作物、畜養禽畜及放生等污染水體行為；據報該名男子有晨泳行為，將依水利法第93之3條，可裁罰2500元以上5萬元以下罰款。

請繼續往下閱讀...

嘉義市消防局表示，今早上6點29分接獲民眾報案，從大雅路遠眺蘭潭水庫，疑似有人溺水，蘭潭分隊救援人員趕抵現場，發現該名男子在游泳，2名救援人員下水要遞送魚雷浮標給該男子，男子婉拒不用且不聽勸阻，一會兒游自由式、一會兒游蛙式，救援人員在旁「陪游」約1小時，才強制勸阻男子上岸，因水庫為重要水資源，禁止垂釣、游泳或非公告許可的遊憩範圍、活動項目或行為，交由警方後續處置。

警方今上午請男子到派出所說明情形，男子供稱最近天氣太熱，才到蘭潭水庫游泳運動，警方後續將把相關資料交由自來水公司依規定裁處。

7旬男子在蘭潭水庫晨泳，恐因違反水利法被裁罰。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法