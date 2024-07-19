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屏東市極限運動場要拆了 先做機車免費練習場

屏東市極限運動場將要拆除。（記者葉永騫攝）

屏東市極限運動場將要拆除。（記者葉永騫攝）

2024/07/19 18:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市極限運動場因為設備老舊破損，地板龜裂，引發存廢的爭議，屏東市長周佳琪考量安全問題，決定先拆極限運動公園的設施，再規劃為免費的市民機車練習場，提供青少年及新手練習騎機車的空間。

位於屏東市中山路的屏東市極限運動場使用已20年，因設備老舊破損，地板也龜裂，為恐青少年使用時發生危險，許多設備都貼上禁止使用的公告，引起各界的關切，屏東市公所曾經試圖修繕，但因為經費龐大，而且設備已不符合使用，因此研議重建或拆除。

屏東市民代表會也對於極限運動公園的存廢進行討論，有的市民代表建議提出方案重新規畫，有的主張先拆除後回歸為公園使用，也有認為應該向縣府及中央爭取經費重做極限運動公園，各方意見及看法皆不同。

市長周佳琪表示，極限運動場的設施已經太老舊了，容易發生危險，由於縣府並沒有更好的規劃，因此市公所決定先行拆除後做為機車考照的練習場，提供騎機車的青少年及新手學習的地方，因為屏東市的機車練習場除了監理站外，根本沒有地方可以免費練習，不少市民向她反映受到時間的限制無法練習，所以暫以該處提供市民使用。

屏東市極限運動場。（記者葉永騫攝）

屏東市極限運動場。（記者葉永騫攝）

極限運動公園變成曬菜乾的地方。（記者葉永騫攝）

極限運動公園變成曬菜乾的地方。（記者葉永騫攝）

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