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「新住民生活需求調查」結果出爐 92.1％在台生活快樂

內政部今天公布去年「新住民生活需求調查」結果，其中92.1%在台新住民認為最近的日子過得快樂。（記者鄭景議翻攝）

內政部今天公布去年「新住民生活需求調查」結果，其中92.1%在台新住民認為最近的日子過得快樂。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/19 17:16

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部今天公布去年「新住民生活需求調查」結果，其中92.1%在台新住民認為最近的日子過得快樂、工作滿意度達94.8%、曾參加各項照顧服務措施的新住民達62.9%、約1/3的新住民過去一年曾參與社會活動。

據內政部調查指出，我國新住民以45至64歲中高齡居多，占45.6%，其次為35至44歲青壯年，占41.1%；在台工作以服務業為主，占60.5%，與國人相似；整體勞動參與率為75.0%，明顯高於國人的59.2%；

家庭平均月收入也較前次2018年時調查提升18.2%，增加9576元。此外，在政府努力推動新住民多元就業機會的各種措施下，受訪者對目前工作滿意度達94.8%，持有技術士證的比例，也自2018年調查的6.1%提升至8.7%。

內政部表示，這次調查發現，有75.9%新住民在台居住期間已超過10年，39.0%超過20年。曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從2018年調查的54.2%增加到62.9%，參與的主要項目，包括汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，在家庭與工作之餘，有31.5%的新住民過去一年有參與社會活動、投入公益領域，成為豐富臺灣社會的在地新力量。

本次調查也特別詢問50歲以上新住民對於未來老年生活的想法，有77.3%選擇在台灣養老，15.6%尚未決定，期盼政府能提供長期照顧服務、中高齡就業等資訊與相關協助。而5成以上新住民認為台灣社會、工作場域與政府對新住民的態度與服務，都比來台初期變得更好，4成認為差不多。

內政部長劉世芳指出，我國的婚姻移民人數已近60萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，自2003年起，每5年辦理1次全國「新住民生活需求調查」，這次是第5次調查，共完成1萬餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或使用政府提供照顧服務措施等情形，都有所提升，顯示各級政府及民間團體的扶助及服務措施已產生成效。

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