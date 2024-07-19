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98歲老闆過世！台南傳承兩代烏魚子老店「明興商行」歇業

台南興商行老闆蔡燦耀（圖）逝世，享耆壽98歲，其經營的烏魚子老店「明興商行」也宣布歇業。（吳俊誠提供）

台南興商行老闆蔡燦耀（圖）逝世，享耆壽98歲，其經營的烏魚子老店「明興商行」也宣布歇業。（吳俊誠提供）

2024/07/19 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台南烏魚子老店「明興商行」無預警宣布歇業、拆招牌。赤嵌朋派商圈創會理事長吳俊誠說，明興商行老闆蔡燦耀近幾年原就打算要退休，上個月底睡夢中逝世，享年98歲；兩代傳承超過百年的傳統烏魚子美味也畫上句號。

蔡燦耀傳承自父親自製、自銷烏魚子的真功夫，先在海安路開設明興商行，1993年後遷到民權路，兩代傳承超過百年美味，如今在「明興商行」宣布歇業後畫上句號。吳俊誠說，日治時期烏魚子是奢侈品的代表，少數人在重要節慶時才會用來送禮，蔡燦耀傳承自父親的經驗與手法超過一甲子，從產地開始挑選烏魚卵到鹽醃、曬製的過程一點都不馬虎，許多國外遊客慕名而來。

吳俊誠說，前幾天商家請吊車來卸下招牌，才驚覺赤嵌朋派商圈內又有老店熄燈！詢問下才得知蔡燦耀老先生逝世消息。他說，蔡燦耀是寶島歌王文夏的國小同學，前幾年老太太過世後，蔡燦耀老先生就有想要退休，期間都是女婿協助開店營業，至今因無人接棒而宣布歇業深感惋惜！

吳俊誠感嘆，近來許多老店宣布歇業，其中，「明興商行」位在民權路與永福路交叉口，400年前這裡是普羅岷西亞市鎮，追溯荷蘭人從澎湖遷到安平以來，中國人大量湧入，使商館所在的沙洲地過於擁擠，荷蘭人決定跨台江內海到內陸興建房屋，發展成為一條市街，後來命名為普羅岷西亞，也就是現在的民權路。期盼未來透過文史資料或照片將老市鎮的故事整合，再造普羅岷西亞榮景，將老店的歷史永流傳。

台南烏魚子老店「明興商行」無預警結束營業，拆除招牌。（記者王姝琇攝）

台南烏魚子老店「明興商行」無預警結束營業，拆除招牌。（記者王姝琇攝）

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