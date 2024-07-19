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台南7/21~7/24慎防首波年度天文大潮 設舌閥、佈抽水機因應

台南市7月21至24日將迎來首波年度天文大潮，水利局於低窪處設舌閥、佈抽水機提前因應。（台南市政府提供）

台南市7月21至24日將迎來首波年度天文大潮，水利局於低窪處設舌閥、佈抽水機提前因應。（台南市政府提供）

2024/07/19 15:06

〔記者王姝琇／台南報導〕每年農曆6至8月為台灣各地沿海地區受年度天文大潮影響的期間，部分低窪地區常發生海水倒灌問題。台南市沿海將於7月21至24日間迎來本年度第1波天文大潮，水利局提前於低窪處設舌閥、佈抽水機因應。

依據中央氣象局資料顯示，台南市沿海於7月21至24日間將迎來本年度第1波天文大潮。為避免海水倒灌發生，市長黃偉哲指示水利局全力動員佈署，預先操作防潮閘門、加強裝設舌閥及佈設抽水機等應變作為，嚴防海水倒灌，避免發生路面積水災情。

水利局長邱忠川說明，因應大潮影響，依中央氣象局海象資料近日沿海地區之潮位也將會再偏高，其中預報資料顯示，安平站預計最大潮位達EL+1.10公尺，將軍站預計最大潮位達EL+1.27公尺，為防止海水倒灌，水利局預先操作防潮閘門及佈署抽水機組，以避免發生海水倒灌積水災情。

針對安平區台南運河旁地勢低窪地區，水利局已預先增設舌閥共32處，封堵側溝通海連通管，今天開始預佈6英吋抽水機1部，3英吋抽水機6部，輔以內水機械抽排。另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面高程較低處側溝可能有水位溢出，已請警察局視現場情況配合交通導引。

台南市7月21至24日將迎來首波年度天文大潮，水利局於低窪處設舌閥、佈抽水機提前因應。（台南市政府提供）

台南市7月21至24日將迎來首波年度天文大潮，水利局於低窪處設舌閥、佈抽水機提前因應。（台南市政府提供）

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