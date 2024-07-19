深耕科學教育有成 嘉市玉山國中鍾孟璋獲師鐸獎

嘉市玉山國中鍾孟璋組長深耕科學教育有成，獲113年師鐸獎殊榮。（嘉市府提供）

2024/07/19 14:05

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕教育部「113年師鐸獎」獲獎名單出爐，嘉義市玉山國中鍾孟璋組長深耕科學教育有成，舉辦各項體驗及營隊課程及展覽，激發學子對科學的興趣，並多次帶領學子參與嘉市及全國性科技競賽獲獎，更投入參與各項科技教育推廣政策，獲師鐸獎殊榮，實至名歸。

玉山國中校長鄭振銘表示，鍾孟璋組長多次指導學生參加科學展覽、環境教育實作競賽、智慧機器人競賽、科技教育實作競賽、機關王競賽等獲獎無數，積極推動嘉市各項科技教育相關業務不遺餘力，並舉辦各項體驗及營隊課程及展覽，協助學子體驗科技、親近科技。

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玉山國中有個深具特色的小園地，即是鍾孟璋打造的「魚菜共生系統」，每在假日都可見他的身影穿梭在菜園之中，這個園地，提供校內師生一個很棒的教學場域。

「要讓學生喜歡學習，老師自己得先喜歡教學。」鍾孟璋說，有活絡的課堂，良好的互動，比起老師自身有多少豐富的學識更加重要。

他勉勵教師夥伴說，「雖然教育現場許多困境，我們的努力絕對有用，每一個孩子透過我們教學及影響，都能活出更精采的人生」，並期許自己成為教育界的終身志工。

嘉市玉山國中鍾孟璋組長深入淺出的教學觀念，激發學子對科學的興趣。（嘉市府提供）

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