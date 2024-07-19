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高接梨產區內灣龍峎頂缺穩定取水設施 首期工程動土

高接梨產區內灣龍峎頂因地勢高，長期缺穩定水源。（記者蔡政珉攝）

高接梨產區內灣龍峎頂因地勢高，長期缺穩定水源。（記者蔡政珉攝）

2024/07/19 14:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉內灣地區為高接梨重要產地，但內灣地區中的龍峎頂因地形屬丘陵地，約45公頃大土地缺乏穩定取水設施，當地農民長期反映希望能改善。經過長期爭取，農業部農田水利署今天舉辦動土典禮，擴大灌溉服務計畫，農水署表示，第一期將先優先辦理取水設施、輸水管線及調蓄水池。

農業部次長黃昭欽表示，今年起調升田間管路灌溉設施補助經費，每戶農民由40萬元提高至50萬元，鼓勵農民於工程完工後踴躍申請設置田間灌溉設施。黃昭欽也期許，啟動灌溉系統工程後，可提升三灣鄉高接梨的產量與品質。

農田水利署署長蔡昇甫指出，龍峎頂地區為三灣鄉內灣地區高接梨產地最集中區域，不過位於灌區外，缺乏系統性的取水、輸水、蓄水等灌溉設施，進而影響農民穩定收成與生計。經農田水利署苗栗管理處了解、調查，規劃後採分期改善。

蔡昇甫說，今天動土的第一期工程目標為建置取水設施、輸水管線及調蓄水池；等待第一期工程完成後，第二期工程目標為廣布輸水管路，確保灌溉系統的持續穩定運作。

農水署預估，兩期工程完工後，龍峎頂地區約41.98公頃農地可受益，由於三灣鄉高接梨公頃年產量可達2.04萬公斤，農水署估計區域內年總產量預期達85.64萬公斤，年產值可達8400萬。

農業部與苗栗縣政府希望工程完工後，可穩定當地高接梨水源。（記者蔡政珉攝）

農業部與苗栗縣政府希望工程完工後，可穩定當地高接梨水源。（記者蔡政珉攝）

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