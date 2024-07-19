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新北攜手美資安大廠簽MOU 引進教材結合遊戲加強數位品格

新北市教育局長張明文（左）、Fortinet台灣區總經理吳章銘（右）簽署合作備忘錄。（記者董冠怡攝）

新北市教育局長張明文（左）、Fortinet台灣區總經理吳章銘（右）簽署合作備忘錄。（記者董冠怡攝）

2024/07/19 13:27

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今天與美國資安大廠Fortinet簽署合作備忘錄（MOU），結合數位素養平台「新北星聯盟」以及引進美國資訊安全教材「跟著狗狗學網路安全」，透過多元方式強化師生數位品格（品德）與判斷能力。市府教育局長張明文表示，親師生平台整合130項數位學習資源，透過單一帳號登入即可使用自主學習，現今進一步強化數位品格，提升資訊判讀、查證及反詐騙技巧。

張明文表示，現今許多家長靠3C育兒，但隨之而來的數位互動，衍生出的詐騙、霸凌、性平事件，可能帶來莫大影響，也是數位原住民（意指從小生長在各式數位產品環境的世代）會遇到的問題，當人工智慧（AI）未來成為孩子常用工具，加強數位品格（品德）教育勢在必行，打造良好數位環境是非常重要的基礎工程。

Fortinet公關經理廖家萱表示，近年在數位化趨勢浪潮下，網路攻擊案件層出不窮，不能只再提供資安解決方案，而是要將觀念向下扎根，因此引進「跟著狗狗學網路安全」兒童教材，以漫畫方式呈現狗狗Bobee、喵喵Cookie之間的對話，告訴小朋友網路是什麼、如何自保，課程約30至40分鐘，教材涵蓋簡報、講義、影片與測驗試題。

台灣區總經理吳章銘指出，數位化轉型宛如AI發展勢不可擋，但仍希望下一代可以生活在安全無虞的數位環境裡，盡可能確保不會因深偽（Deepfake）技術、詐騙而受到傷害。這次與教育局及15所國中小合作，共計觸及近4500名學生。

板橋區大觀國小學生莊若微說，自己常常使用網路，以前老師在教網路安全課題時，常要寫考卷或很多作業，如今透過玩遊戲來學習，輕鬆許多也很有趣，同時又能學到怎麼保護自己、密碼要設複雜一點，不能隨便告訴任何人。

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