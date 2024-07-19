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4公尺綿羊大氣球清境農場現身 號召遊客票選命名

清境農場製作高4公尺的綿羊氣球，將於7月27日正式「上班」與命名。（清境農場提供）

清境農場製作高4公尺的綿羊氣球，將於7月27日正式「上班」與命名。（清境農場提供）

2024/07/19 14:10

〔記者佟振國／南投報導〕暑假是親子出遊旺季，為了給孩子與眾不同的假期，退輔會清境農場特別製作大型綿羊氣球，十分可愛療癒，在夏季高山藍天綠地襯托下，成為最新打卡熱點，場方已列出4款名字請遊客幫忙票選命名，7月27日舉辦綿羊氣球上班日活動，也會正式命名。

仁愛鄉清境農場飼養多種的綿羊，近年來引進的瓦萊黑鼻羊更成為人氣王，場方最近特別以瓦萊黑鼻羊為主角，製作高4公尺的綿羊大氣球，第1階段出線的名字有「清境咩咩」、「清境黑鼻」、「黑皮羊羊」、「飛羊清境」，現正進行第2階段票選，遊客可在清境農場臉書進行投票。

清境農場表示，綿羊氣球由政戰學院陳非易老師繪畫原型，相關人設也出爐，是隻芳齡1歲的小女孩，最喜歡的東西是苜蓿粒，以及同在農場上班的阿呆，而最討厭的東西就不用說了，當然就是國民賓館中餐廳的羊肉爐，似乎也說中了所有羊咩咩的心聲，十分搞笑可愛。

清境農場訂7月27日下午1點舉辦綿羊氣球上班日以及正式命名儀式，現場除了可以看大綿羊充氣上班，還有親子都喜歡的泡泡與魔術表演，成為不可錯過的打卡熱點，暑假期間綿羊氣球也會在清境農場各個地點現身與遊客同樂。

清境農場大型綿羊氣球供親子拍照同樂。（清境農場提供）

清境農場大型綿羊氣球供親子拍照同樂。（清境農場提供）

清境農場綿羊氣球以瓦萊黑鼻羊為原型進行設計創作而成。（清境農場）

清境農場綿羊氣球以瓦萊黑鼻羊為原型進行設計創作而成。（清境農場）

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