竹市武陵國宅樹木被剃頭 廣電教授杜聖聰：樹木有知一定痛苦死了

新竹市武陵國宅樹木被剃頭，住戶怨好醜，就連銘傳大學廣電教授杜聖聰也發文提到，若樹木有知一定痛苦死了！（照片取自杜聖聰臉書）

2024/07/19 13:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有市民在臉書社團「新竹人新竹事」發文提到，家住竹市武陵國宅，從房子蓋好住到現在，第一次看到社區內的樹全被砍成光頭樣，怨樹木被剃頭真的好醜，但管委會稱是因大樹會影響地下室結構才砍，讓人很難接受。而銘傳大學廣電系教授杜聖聰也批，社區應是鳥語花香的環境，如果樹木有知，一定痛苦死了。

有住戶在臉書社團發文貼出武陵國宅樹被砍成光頭的照片，並提到管委會用會影響地下室結構的理由砍樹，還用此理由說服社區的婆婆媽媽，但他很想問問專業結構技師，這是真的嗎？

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市府表示，由於武陵國宅屬國防用地，由管委會管理，非市府管轄範圍，會提醒管委會注意。

銘傳大學廣播電視系主任杜聖聰是新竹市人，他也在臉書發文提到武陵國宅「以前提供附近鳥語花香、蟬鳴鳥叫的樹木，如果有知的話，現在全身上下一定痛苦死了，樹葉及樹枝全被剃光了⋯⋯」。

他說，他有親友就住在武陵國宅，也無法接受管委會的說法，如果因樹木會侵擾社區房屋的結構，在設計的時候就應該考慮進去，就連樹種也要先了解，如果建築師沒有考慮結構的狀況，在設計之初就應究責。

且是不是真的會干擾房屋或地下室結構，也應有專業評估團隊說明，不是管委會說了算，任何公共建築或景觀要砍樹前都應該先做溝通及說明，而這一大片樹木被砍，實在讓住戶難以接受。

新竹市武陵國宅樹木被剃頭，住戶怨好醜，也在臉書社團發文批砍成這樣，小鳥都不會來了。（取自臉書社團新竹人新竹事貼文）

新竹市武陵國宅樹木被剃頭，住戶怨好醜，就連銘傳大學廣電教授杜聖聰也發文提到，若樹木有知一定痛苦死了！（照片取自杜聖聰臉書）

新竹市武陵國宅樹木被剃頭，住戶怨好醜，就連銘傳大學廣電教授杜聖聰也發文提到，若樹木有知一定痛苦死了！（照片取自杜聖聰臉書）

新竹市武陵國宅樹木被剃頭，住戶怨好醜，就連銘傳大學廣電教授杜聖聰也發文提到，若樹木有知一定痛苦死了！（照片取自杜聖聰臉書）

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