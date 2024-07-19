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屏縣補習班負責人涉性侵仍招生 縣府強制拆除招牌

縣府拆除補習班招牌。（屏東縣政府提供）

縣府拆除補習班招牌。（屏東縣政府提供）

2024/07/19 12:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣「翌勝文理短期補習班」負責人因涉性侵案件，屏東縣政府5月已廢止該補習班立案許可，未料近日接獲檢舉仍在招生，且招牌持續懸掛，為避免家長誤信不實招生廣告，縣府團隊今天（19日）進行招牌拆除作業，宣示不容學子受害的決心。

今天上午10時，屏東縣長周春米指派參議王榮愷擔任總指揮官，依補習及進修教育法第24條規定嚴格執行沒收廣告看板，率教育處、城鄉發展處、警察局與多名工程人員至該補習班進行招牌拆除作業，工程人員以吊車把招牌及招生帆布卸下，拆除所有招生招牌，不到一小時完成拆除作業。

屏縣府教育處今天（19日）表示，該補習班負責人今年4月接獲起訴書後，5月縣府已廢止補習班立案許可，不料7月接獲舉報該補習班仍無視法令繼續對外招生，經查屬實，已於7月12日依據補習及進修教育法第24條規定，裁處其負責人最高罰鍰新臺幣25萬元。

教育處指出，因補習班門口持續高懸招牌及廣告看版，嚴重導致家長及學生誤信為合法立案補習班，且確實有多名學生進入該班補習，為保障學子安全，縣府於7月15日裁處負責人沒入其廣告設備，並於19日強制執行拆除作業。

為確保兒少安全，縣府籲請所有家長，應慎選合法立案之補習班，相關合法立案補習班資訊可至短期補習班資訊管理系統瀏覽查詢，若有相關問題可洽詢屏東縣政府教育處終身教育科。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

縣府強制拆除補習班招牌。（屏東縣政府提供）

縣府強制拆除補習班招牌。（屏東縣政府提供）

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