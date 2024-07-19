全球首創！農藥所建立質譜快檢行動車 歐美日欲引進

農業部農藥所打造質譜快檢行動檢測車，領先全球的技術吸引歐美日等國盼引進。（記者楊媛婷攝）

2024/07/19 12:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部農業藥物試驗所（農藥所）研發領先全球的農藥殘留質譜快檢技術，並結合資通與AI技術，打造全球首創的農藥質譜快檢移動實驗室，可直接到田間採檢，農藥所表示，整套技術與模式已取得全球專利，日本、歐盟、美國等都有來台洽詢希望引進。

為保障國人的食安，農業部近年在主要農產品批發市場補助設置質譜快篩儀實驗室，隨農藥所領先全球研發FaPEx®農藥快速萃取及質譜人工智慧演算技術，在同樣的檢驗精準度下，又將過去的檢驗流程大幅精簡，讓檢驗時間從過去的需要3天縮短到20分鐘以內，農藥所將該套儀器與設備設置於行動車，可直接到田間檢驗，農藥所所長徐慈鴻表示，行動檢驗車可檢驗所有農產品，可檢驗我國3年曾監測到的200種農藥，檢驗第1件藥品約需時20到25分結果就會出爐，第2件樣品則只要8-10分鐘就完成報告，檢驗費用也從原本需要4千到8千元降低到1200元，農糧署則會補助農民田間前3次檢測的費用。

請繼續往下閱讀...

徐慈鴻表示，預計在年底前打造5台質譜快篩儀行動檢測車，並且會和植物診療師合作，由植物診療師提供植物病蟲草害診斷、安全用藥資詢，透過立即檢驗的醫、藥、檢整合服務模式，強化生產安全，也減少農藥殘留不合格，未來北中南東都會有快檢車服務，這些快檢車也和台大、嘉大、虎尾科大、東華大學合作，提供整套檢驗輔導服務，也會結合全國28處的質譜快檢站，架構更全面的檢測網。

建立質譜快檢移動實驗室是我國領先的技術，徐慈鴻表示，歐美日等國都還沒有該套模式，我國領先全球建立並取得專利技術後，歐美日等國都有來台表達希望引進的意願，未來全套技術有望輸出到國際市場。

農業部主秘范美玲指出，不僅檢測費減少，相比過去農作物品項送到批發市場才檢驗，若檢驗不合格都是必須整批退貨，農民損失慘重，到田間源頭檢測，若有用藥超標等問題，可延後採收，減少農民損失，並搭配植物診療師的專業，也能輔導農民更安全用藥。

質譜快檢行動車大幅度縮點檢測流程，並且可以快速產出精確的檢驗報告，成本、時間都大幅降低。（記者楊媛婷攝）

北中南東都會有快檢車服務，農業部和台大、嘉大、虎尾科大、東華大學合作，提供整套檢驗輔導服務，也會結合全國28處的質譜快檢站，架構更全面的檢測網。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法