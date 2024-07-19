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中捷月台有座椅但不易找到 公司允盤點研擬增設

中捷公司將盤點各月台的座椅，除了設置在容易辨識點並且還會增設。（中捷公司提供）

中捷公司將盤點各月台的座椅，除了設置在容易辨識點並且還會增設。（中捷公司提供）

2024/07/19 12:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線相當方便，吸引很多長輩搭乘，雖然中捷綠線在各站月台都設有候車座椅，但是有長輩反映，座椅設置位置辩識度不高，建議增設座椅，讓長輩可坐著候車。

中捷公司表示，為提供長者及行動不便者更優質服務，中捷公司重新盤點18個車站候車座椅配設位置，在不影響旅客主要進出動線前提下，研擬於易辨識位置及動線安全處增設候車座椅，預計今年底設置完成。

中捷綠線月台相當寬，民眾一下月台，就會蜂擁全部朝刷卡閘門方向走去，中捷公司為避免影響到乘客的動線，月台上無任何障礙，讓乘客得以迅速且非常方便離站。不過，中捷平日尖峰班距6分鐘，離峰9分鐘，假日尖峰班距8分，離峰是10分，要站10分鐘對有些長輩而言，可能有點吃力，而中捷各月台有座椅，但設置點並不明顯。

市議員沈佑蓮便表示，中捷綠線各月台雖都有設有候車座椅，但當初因為考量設置位置不能影響旅客動線，所設位置乘客不容易找到，還要問車站工作人員才找到，非常不方便。

由於中捷已不少長輩會搭乘，沈佑蓮建議中捷公司應多設座椅，而且設在明顯但不會影響乘客出入月台動線的位置，不要讓老人站著等車，引發民怨。

中捷公司表示，由於大眾運輸系統訴求快速及便捷，班距較短，綠線建置時並未完整考量於每站設置候車座椅，經檢討在不影響旅客動線前提下，中捷已於2021年7月完成全線增設，確保每一車站月台皆有座椅，現今將會再增加座椅。

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