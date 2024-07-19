教育部推動高中半導體課程 教師增能工作坊共26校參加

教育部推動高級中等教育階段「半導體」課程，舉辦教師增能工作坊，共計有26校參與。（教育部提供）

2024/07/19 12:06

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動高級中等教育階段「半導體」課程，將在113學年正式實施，昨、今舉辦教師增能工作坊，共計有26校參與。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為配合政府規劃與建構符合產業需求的人才培育系統，國教署邀請高中教師共同研發的高級中等教育階段「半導體」課程，於112學年度經10所學校進行試辦經驗交流與意見蒐集後，將在113學年正式實施，為協助未來新開設「半導體」課程的學校教師進行備課、教學相關工作，18及19日在國立中興大學附中辦理課程工作坊。

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黃瀞儀表示，「半導體」課程主要是引起學生學習興趣及培養半導體素養，經由試辦學校經驗分享，此課程的實施應採用實作來取代過多的理論述說，且可加入更貼近生活面向的主題，例如半導體產業在世界的重要性及其對台灣的影響，試辦學校也會邀請社會領域老師加入課程實施，並期待文組學生也能參加此課程。

黃瀞儀指出，工作坊內容共分「電的科學知識」、「半導體原理」、「半導體製程」、「半導體在生活中的應用」、「電路設計」及「社會面向」等6大主題及1項實驗實作課程，主要授課講師為國教署課程研發團隊師長，其背景為半導體相關學系畢業、或曾任職於半導體相關產業，且曾開設半導體相關課程經驗的教師；另邀請112學年度「半導體」課程試辦學校的師長，分享其於學校備課、教學、業界參訪及學生回饋等經驗。

黃瀞儀說明，工作坊讓新開設學校教師能進一步瞭解「半導體」課程模組開發目的，並根據學校的師資專長、特色發展及學生需求，就課程模組進行彈性選擇、運用、甚至是重組，學校亦可引進校外產學資源，或與大學實驗室合作，視課程需求邀請業界或大學教授演講分享等。

教育部推動高級中等教育階段「半導體」課程，舉辦教師增能工作坊，共計有26校參與。（教育部提供）

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