蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔大跳16蹲 宣告今夏最萌列車首航

蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔彩繪列車今首航。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/19 11:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運蜜柑站長今與ㄇㄚˊ幾兔合體，選在星期五「上午」狂跳16蹲，用豐富有勁的舞蹈宣告今夏最萌彩繪列車啟航，也為本週末舉行的第十屆夏戀高捷動漫季暖場。

高捷延續R16左營站蜜柑站長專賣店盛大開幕的超人氣，今宣布與LINE貼圖超人氣角色「ㄇㄚˊ幾兔」首度聯名的彩繪列車正式啟航，捷運蜜柑站長今與ㄇㄚˊ幾兔更首度合體，在星期五「上午」大跳16蹲，嗨翻全場粉絲。

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除了首亮相的彩繪列車，高捷還在美麗島站和凹子底站設置超萌打卡熱點，讓粉絲拍照留念；活動期間規劃4款超可愛紀念戳章於主題車站免費提供，讓粉絲盡情蒐集，超萌聯名周邊商品將於19日在美麗島站商品館首賣，20日起可於蜜柑專賣店購買，還有萌禮雙重送！無法親臨現場粉絲，20日晚7點可於高捷官方蝦皮商城搶購限量168套「蜜蜜麻麻大禮包」。

高捷特別介紹「ㄇㄚˊ幾兔」的創作者YUKIJI，是土生土長高雄人，她興奮地表示，與蜜柑站長合作的全新聯名系列圖案與商品終於公開，令人期待。

高捷說明，今年由高捷、WS動漫遊戲展、墨凡商場聯合主辦，聯邦銀行、KIRABASE大力贊助的「2024夏戀高捷動漫季」活動，將於本週末隆重展開，其中7月20、21日將舉辦「繽紛大會串」與「動漫舞蹈大賽」，兩日預計吸引南台灣超過200位Coser以及150個動漫市集攤位進駐。

8月10、11日則分別有「遊戲狂歡盛宴」與「Cosplay角色扮演全國大賽」，其中8/10的百名Coser召集令，將號召Coser打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向今年3月辭世的日本知名漫畫家鳥山明致敬，活動詳情請見高捷官網。

蜜柑昨提前巡視彩繪列車。（記者王榮祥翻攝）

蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔攜手宣告今夏最萌彩繪列車首航。（記者王榮祥翻攝）

今夏最萌彩繪列車內滿滿的蜜柑與ㄇㄚˊ幾兔。（記者王榮祥翻攝）

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