宜蘭2座掩埋場轉型光電 其餘場址活化難度高

宜蘭縣府4年前推動垃圾掩埋場轉型太陽能光電生產基地，羅東與五結兩地掩埋場成功轉型，並於去年10月啟用。（記者王峻祺攝）

2024/07/19 11:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣傳統及衛生垃圾掩埋場共計15座，僅剩3座營運，封場多年的羅東、五結場去年10月啟用太陽能光電，年發電量可達1226萬度，地方盼其他場也能跟進活化再利用，但環保局坦言難度高，轉型光電民眾有疑慮，活化則需投入上億成本，目前朝與地方等待共同開發時機。

宜蘭縣府4年前推動垃圾掩埋場轉型太陽能光電生產基地，羅東與五結兩地掩埋場成功轉型，並於去年10月啟用，每年發電量可供3500戶家庭使用，年回饋金逾1145萬元；位於宜蘭市的建蘭段掩埋場，原也納入光電計畫，但地方擔心電板有光害而擱置迄今。

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隨著羅東、五結掩埋場成功轉型光電，其他封閉復育的垃圾場，部分因長期閒置未使用，導致雜草叢生，地方盼能清除掩埋場垃圾後活化。陳先生說，建蘭衛生掩埋場封閉18年，但顯少整理，無法吸引更多人到附近運動，封場22年的金六結雖成了環保公園，但下方還是有垃圾，無法挖掘清理垃圾，問題依舊存在。

宜蘭縣環保局表示，清除掩埋場垃圾加上活化閒置土地經費需動輒上億元，爭取環境部補助，土地未來只能掩埋廢棄物，若由縣府自行編列預算，土地雖可自行運用，卻會造成財政負擔，陷入兩難困境。

環保局指出，至於轉型光電部分，最大考量除民眾有疑慮會有光害問題反對外，也要評估場址的太陽能利用率及區域設置狀況，是否符合再生能源需求，現階段會積極評估其他場址能否搭配地方性建設，或者有誘因引入民間資源投入活化作業。

宜蘭縣8座衛生掩埋場，蘇澳、三星及五結等3座仍在營運，其餘5座中的羅東場已轉型光電及木質廢棄物處理場，礁溪為蝴蝶公園，建蘭、冬山及員山封閉復育中；7座傳統垃圾場，包括羅東、五結成為光電基地，三星作為有機廢棄物處理場，頭城標租民間打造咖啡廳，金六結則搖身環保公園，東山、太和尚在封閉復育。

宜蘭羅東掩埋場轉型成為太陽能光電基地，去年啟用後，連同五結場的運能，每年發電量可供3500戶家庭使用，年回饋金逾1145萬元。（記者王峻祺攝）

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