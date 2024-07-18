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房價飆漲！他問北部還有「首購天堂」？網激推2地

網友好奇，「北部還有首購天堂嗎？」（資料照）

網友好奇，「北部還有首購天堂嗎？」（資料照）

2024/07/18 23:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房市的熱潮使得房價不斷攀升，也讓許多人離買房夢越來越遠。有網友表示，自己在林口買房子，結果短短2、3年漲了快一倍，就算是再往南的青埔房價也是不斷往上漲，讓他好奇問網友，「北部還有首購天堂嗎？」

一名網友在PTT發文表示，當初因為買不起台北的房子，所以才選擇在林口置產，結果短短2、3年已經漲了快一倍。他直言，「現在林口前段一坪要價70到90萬元，最後面的中華路也有新案賣到每坪50萬以上」，讓他驚嚇表示，「再往南一點到青埔也是漲很誇張，北部還有首購天堂嗎？」

貼文曝光後，網友首推淡水、草漯2地，「淡水啊唯一人道走廊」、「基隆無誤」、「我大膽預測下一波是淡水」、「北海岸剩下淡海」、「基隆，居住正義最後希望」、「淡海新市鎮，偏到適合老年，首購衝可以了！」、「人道走廊剩下基隆新豐街」、「廣為人知的天堂應該是淡水，找居家上班的遠端工作，買淡水算是一種策略解」、「淡海超級首購天堂吧」。

也有網友表示，「大溪還很便宜啊」、「三芝吧，居住正義」、「鶯歌、山佳、南樹林、柑園，到底要說幾次」、「草漯目前還很有潛力」、「一樣都沒大眾運輸的話，還真的只能選觀音」、「往西，草漯、客運園區及青埔外圍，這些都是3～4字頭的選擇」、「觀音、草漯、平鎮、龍潭」。

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