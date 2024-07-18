為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

週五還是熱！中南部午後防雨彈、雷擊

週五（19日）午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

週五（19日）午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/18 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（19日）午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣；受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度。

中央氣象署預報，週五環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣，午後外出請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

溫度方面，因持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，氣象署對全台大多數地區持續發布高溫燈號，且來到要特別注意的橙色及紅色燈號，除了臨海以及海拔較高的地區以外，都有34到36度高溫出現的機會，大台北地區、內陸近山區域更可達37到38度，配合過量到危險等級的紫外線，造成熱傷害的風險相當高。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度（擷自中央氣象署）

溫度方面，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度（擷自中央氣象署）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》天氣炎熱易食物中毒！新北市衛生局教「5要2不」原則
2024/07/18 17:23

健康網》天氣炎熱易食物中毒！新北市衛生局教「5要2不」原則
竹苗、中南部6縣市山區大雨特報 一路下到深夜
2024/07/18 16:18

竹苗、中南部6縣市山區大雨特報 一路下到深夜

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
下週颱風接近且強度不低？ 鄭明典PO氣象署預測圖：有一定參考性
2024/07/18 16:05

下週颱風接近且強度不低？ 鄭明典PO氣象署預測圖：有一定參考性
週末不排除2熱低壓或颱風形成！下週天氣受影響變化大
2024/07/18 19:06

週末不排除2熱低壓或颱風形成！下週天氣受影響變化大

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播