週五還是熱！中南部午後防雨彈、雷擊

週五（19日）午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/18 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（19日）午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣；受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度。

中央氣象署預報，週五環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後各山區及西半部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各山區要留意可能有短延時大雨、雷擊及強陣風等較劇烈天氣，午後外出請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

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溫度方面，因持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，氣象署對全台大多數地區持續發布高溫燈號，且來到要特別注意的橙色及紅色燈號，除了臨海以及海拔較高的地區以外，都有34到36度高溫出現的機會，大台北地區、內陸近山區域更可達37到38度，配合過量到危險等級的紫外線，造成熱傷害的風險相當高。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為34至36度（擷自中央氣象署）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、連江縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷自空氣品質監測網）

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