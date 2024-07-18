逾140年歷史 什二佃南天宮為池王爺慶生

南市安南區什二佃南天宮，每年為池王爺慶生祭典與消災祈福活動吸引信眾參加。（南天宮提供）

2024/07/18 21:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆6月18日池王爺生，是許多池王爺信眾的共同記憶。南市安南區什二佃南天宮建廟迄今140餘年，結合信仰傳承與文化活動，成功將免費過七星平安橋、淨油，以及提供平安紅圓、素食魯麵等儀式，轉換成地方廟宇的盛事記憶。

什二佃南天宮管理委員會主任委員吳順德表示，南天宮自1875年草庵建廟迄今140餘年，始立廟額「南天宮」第104年，即使廟貌歷經整修至今，也已超過一甲子，可說是台江木樑結構廟宇的典範。

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南天宮主祀池府千歲，同祀文衡聖帝與天上聖母等尊神。今年延續傳統記憶，7月23日（農曆6月18日），繼續舉辦池王聖誕慶典活動。當日上午舉行團拜祝壽大典，下午2時30分起，免費提供素食魯麵、過七星平安橋、淨油、消災祈安賜福。

此外，下午6時起，夜晚遶境祈求合境平安；下午7時30分起，還有康樂隊歌舞及傳統大型金光布袋戲表演，以及酬神歌仔戲演出。

南天宮每年舉辦過七星平安橋，都有數千人參加，非常熱鬧，吳順德表示，正值暑假期間，歡迎家長帶小孩來拜拜祈求平安，民眾來逗熱鬧，共同為池府王爺聖誕祝壽。

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