誓死捍衛反對設置惡臭堆肥場！古坑4村200人怒吼

古坑鄉4村村民超過200人集結，表達反對設置堆肥場不滿。（記者李文德攝）

2024/07/18 20:51

〔記者李文德／雲林報導〕有農業科技公司計畫在古坑鄉新庄村、棋盤村設堆肥場，地方強烈反對，擔憂惡臭影響生活環境，業者原定今天舉辦說明會卻取消，200多名鄉親仍到場表達不滿，自救會更發動連署反對設置。

縣府農業處說，業者先向農業部申請，計畫在古坑新庄、棋盤村交界處設置約1公頃堆肥場，主要以雞屎等作為發酵堆肥。農業部行文到縣府後，也立即向中央表達鄉內有反對聲音，需開地方說明會徵求同意。

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業者原訂今天在新庄村活動中心舉行說明會，後來因故取消。自救會與村民依然召開陳情會，表達不滿。古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺、賴明源與荷苞、東和、新庄、棋盤村長、村民超過200人集結表達訴求，拉白布條「誓死捍衛反對設置惡臭堆肥場」。

自救會長賴信雄說，4年前，相同地方曾有畜牧業者設置養雞場，臭味難聞，嚴重影響4村生活環境，且根據民眾反映，地點離民宅只有300公尺，萬一堆肥臭味隨著風飄散，讓村民何處去？

鄉長林慧如說，公所一定會將地方意見向縣府、中央反映，地方不歡迎的，就不要再來！議員張庭綺說，一定會與鄉親們同陣營，也請縣府將今天村民的聲音向農業部表達，讓業者可以知難而退。

農業處畜產科長謝詠丞說，將會將今天村民們現場訴求及連署書彙整，轉呈農業部請求可停止相關規劃。

古坑鄉4村村民超過200人集結，表達反對設置堆肥場不滿。（記者李文德攝）

古坑鄉4村村民超過200人集結，表達反對設置堆肥場不滿。（記者李文德攝）

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