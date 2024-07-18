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桃客中壢幸福社區站牌8/1起取消 網酸爆：爽到違停仔

桃園客運中壢區「幸福社區」公車站牌8月1日起取消停靠。（民眾提供）

桃園客運中壢區「幸福社區」公車站牌8月1日起取消停靠。（民眾提供）

2024/07/18 19:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園客運公司日前公告中壢區「幸福社區」公車站牌8月1日起取消停靠，原因是站牌距離路口近，而且常有違停車輛，公車無法緊靠站牌，影響乘客上下車安全及來車通行。公告一出引發網友熱議，狂酸「根本是爽到違停仔，苦到公車族」。

桃園客運公告提到，自113年8月1日起，505、5026、5027（A）、5030、5031、5032、5033、5035、5039路線，取消停靠「幸福社區」雙向站位，因該路段車流量大，此站牌距離路口過近，且常有違停車輛，導致公車無法停靠站牌，衍生乘客上下車安全之虞，並影響後方來車通行，請乘客改使用鄰近的「嘉裕紡織廠」站位乘車。

桃園客運說明，第一線公車司機一再反映此問題，經提報市府交通局獲得同意，才敲定8月1日起取消「幸福社區」公車站牌。

PTT網友紛紛說，「爽到違停仔，苦到公車族」、「台灣人不意外，違法人多一點就沒事了」、「好猛！違停仔大獲全勝」、「鄉下有鄉下的玩法，勿嘴」、「這就標準的台灣價值啊，情大於理法、守法的人遷就違法的人」、「終於把公車趕走了，微罪不舉」。

桃園客運中壢總站。（記者李容萍攝）

桃園客運中壢總站。（記者李容萍攝）

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