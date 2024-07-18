霸凌創傷會記得一輩子？ 過來人分享：忘不掉

網友好奇詢問，「被霸凌，真的會記得一輩子嗎？」（資料照）

2024/07/18 22:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不論是求學時代或職場生活，不少人都有被霸凌的經歷，甚至因此有創傷。有網友表示，朋友提及學生時代曾被霸凌，且就算已經過了十幾年了還是有陰影，不敢前往人多的地方，讓他好奇表示，「被霸凌，真的會記得一輩子嗎？」貼文一出，也釣出許多網友分享討論。

一名網友在PTT 發文表示，他最近跟朋友吃飯，朋友提到在學生時期曾被霸凌，到現在出社會已經過十幾年了，這些經歷仍然讓他心有餘悸，甚至還造成陰影，不敢去人多的地方，讓原PO震撼表示，「這樣是正常的嗎？被霸凌會記得一輩子？那些垃圾霸凌者大概忘光光爽過生活，也太不公平了吧！被霸凌，真的會記得一輩子嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「忍一時愈想愈氣」、「會喔，還好我後天長得比較高，每次在路上看到當初霸凌我的人，都會大叫他名字，叫他來打球」、「會，會因此放棄一些事物 會在心裡詛咒他們，但日子要走出來，等自己能力夠了再反撲」、「會，30年過去了，還是記得那個人的名字，但不要讓過去拖住自己，還是要往前走，忘記也是一種能力」。

也有網友表示，「我國小被老師霸凌，現在還記得他名字和那張死人臉，快30年了」、「我國小被老師誣賴偷錢、誣賴我放走她補習班的小鳥，我不承認，他賞我耳光」、 「我們國中老師讓很多人罹患憂鬱症，而且到現在還有想到就吐的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法