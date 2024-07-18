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台中清心福全店員「手丟茶凍」引譁然！食安處稽查還有2缺失

清心福全有店員空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。（擷取自Threads）

清心福全有店員空拋茶凍、冰淇淋，引起熱烈討論。（擷取自Threads）

2024/07/18 18:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕手搖飲接連出包！繼可不可熟成紅茶女店員在手搖飲中「口水加料」之後，連鎖手搖飲「清心福全」也傳出店員丟茶店內食材茶凍、冰淇淋，在店內玩拋接遊戲。台中市食安處獲報後前往稽查，要求業者加強員工教育訓練及食品生產製程衛生管控，也發現人員未出示體檢報告、員工作業中有污染食品的行為等缺失，限期改善，如複查不合格，將依法裁處6萬元至2億元罰鍰。

有網友在今天凌晨在社群平台Threads分享影片，清心福全的員工在製作飲料時將茶凍往空中拋，另名員工則用空紙杯接住；另段影片則是店員喊出「冰淇淋來了！」拋給另名店員，然後店員再用空紙杯接下冰淇淋，明顯看到店員在店內嬉鬧。對此，清心福全也急忙發布聲明，表示會立即讓本次事件店家停業，重新接受教育訓練並進行內部處分。

食安處表示，事發後立即派員前往大甲該飲料店稽查，確認該影片為2位店內員工於營業時間內嬉戲，已要求業者加強員工教育訓練及食品生產製程衛生管控，避免再發生疑似污染食品衛生的行為。

另現場稽查結果發現有「人員未出示體檢報告、員工作業中有污染食品的行為」等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬至2億元罰鍰。

網友貼短片爆料。（擷取自Threads）

網友貼短片爆料。（擷取自Threads）

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