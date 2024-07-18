搭機注意！漢光演習影響7機場 航班異動

漢光40號演習範圍涵蓋桃園國際機場（見圖）、松山機場、馬祖南竿機場、台東豐年機場、台中機場、澎湖機場與台南機場，航班有所異動，搭機前最好先查詢。（資料照）

2024/07/18 18:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕漢光演習下週登場，交通部民航局今天（18日）說明，部分機場航班將有異動，提醒旅客注意機場與航空公司發布的航班異動訊息，確認航班動態。

這次漢光40號演習範圍涵蓋桃園國際機場、松山機場、馬祖南竿機場、台東豐年機場、台中機場、澎湖機場與台南機場。民航局說，這些機場已分別與軍方、航空公司協調，降低對旅客的影響。

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民航局指出，演習影響涉及國際線、國內線與離島航班，為了讓演習順利進行，並將對旅客影響降到最低，民航局所屬各航空站除協調軍方盡量將演習時段與航班起降時段錯開，將實際影響時間降至最低，另也已先協調公司調整航班，以避開演習時段。

民航局說，航空公司已調整的航班將以簡訊或於官網揭露相關航班異動訊息，各機場也將透過電子看板、廣播等方式告知旅客，並同時於機場官網提供最新航班資訊供民眾查詢。

民航局也指出，航管單位也將同時配合演習對桃園國際機場實施流量管制，航機起飛、落地時間將因此提前或延後，演習結束後空域重新開放的後續時段航班也可能因此而遞延。

民航局呼籲旅客密切留意各航空站及航空公司發布的航班異動訊息，提早因應規劃行程，可於出發前先向航空公司確認航班動態，減少在機場等候的時間。

桃園機場公司說明，桃園機場受影響時間主要為7月25日上午10點到11點，屆時桃園機場空域關閉將暫停起降。機場公司統計空域管制關閉的1小時內原有33架次航班（到場15、離場18架次），因應空域關閉影響，部分航班將提前或延後調整，預估25日上午時段航班都可能會受到影響。

機場公司說明，截至18日止，包括華航、長榮、星宇、台灣虎航等22航班將調整出發時刻；其餘航班則依各航空公司營運調度持續評估中。

桃園機場公司會視25日演習實際航行量及天候情況機動協調調整，並成立應變中心即時因應突發狀況。航空公司的調整措施包括：

1、配合調整航班，以服務客機優先，25日上午取消18架次貨機。

2、增加航機油量避免轉降。

3、加強航機組員人力派遣等因應措施。

漢光影響桃園機場航班。（桃園機場公司提供）

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