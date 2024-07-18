消防週六永安漁港演練王船送煞 民眾闖關換雲梯車玩具

桃園市消防局第二大隊永安分隊於永安漁港辦理水域救援演練，圖為18日預演。（永安分隊提供）

2024/07/18 17:42

〔記者黃政嘉／桃園報導〕夏日戲水要注意！3位高中女學生日前至桃園市新屋區永安漁港岸邊戲水，恰遇漲潮遭困沙灘，經消防救援得以脫險，桃園市消防局第二大隊永安分隊週六（20日）上午10點在永安漁港模擬王船送煞遭大浪沖散情境作救援演練，同時辦防溺宣導，邀請民眾到場參加闖關遊戲，從中認識救溺知識，闖關成功有機會獲得消防雲梯紀念玩具車，送完為止。

永安分隊長林志洋表示，日前有3個高中女學生在永安漁港海岸邊戲水，遇漲潮周圍海水全漲起來，被困在沙灘上，後經救生員報案，消防人員隨即把學生拉至岸上。

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林志洋說，永安漁港過去發生溺水處多半屬南岸範圍，因沙灘沖積久了之後，造成沙灘有高有低，易產生從海岸帶到海中的離岸流，把人帶離海岸，提醒民眾戲水時，務必選有救生員的水域，隨時注意身體狀況及能力，即使感覺安全也須著救生衣或浮具，勿在公告危險水域的地方戲水，遇颱風或大雨特報，就勿到海邊、溪邊。

永安分隊7月20日上午10點至12點，於永安漁港彩虹橋下內港區辦理水域救援演練暨防溺宣導活動，救援演練將模擬王船於水中送煞時，突遭大浪沖散，多人溺水為情境，消防人員藉各式水域救援器材（拋繩袋、救生圈、動力船艇、水上飛翼、水上摩托車等）及技術，將溺者救上岸，人力則以活餌救生方式搶救，空中並以無人機於現場搜尋，並用廣播安撫名眾，也模擬現場OHCA患者作緊急處置。

當天演練完畢，永安分隊也將在彩虹橋頭旁辦「宣導闖關活動」，包括「精準命中」投九宮格完成一條線，說出相對應的防溺宣導標語；「可圈可點」用救生圈套不倒翁，5個成功3個即可；「繩射手」拋繩袋投進輪胎內；「救命英雄」教學及考驗CPR心肺復甦術能力，完成4關卡經蓋章確認，即送精美消防雲梯車玩具1台，送完為止。

永安分隊20日演練完畢後，將在彩虹橋頭旁辦「宣導闖關活動」，圖為18日預演。（永安分隊提供）

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