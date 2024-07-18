上午大太陽、下午雷陣雨 台南仁德瓜農收成泡湯

台南仁德、歸仁地區的美濃瓜及西瓜受到氣候影響，植株枯死，瓜果長不大，立委林俊憲（中至左）及市議員鄭佳欣、郭鴻儀等人前往會勘。（記者劉婉君攝）

2024/07/18 17:18

〔記者劉婉君／台南報導〕極端氣候影響，台南地區近日常見上午高溫炎熱出大太陽、下午雷陣雨，歸仁區沙崙農場和仁德中洲地區農民種植的西瓜、美濃瓜等，出現瓜苗根系腐爛情形，瓜果嚴重受損，農民欲哭無淚，無奈說「收成已全部泡湯」。

在仁德中洲種植美濃瓜的陳姓農民表示，當地美濃瓜栽種面積約40公頃，原本艷陽高照、氣候炎熱，為防美濃瓜被曬傷，瓜農都會採取防曬措施，但下午一場雷陣雨過後，等於做白工，且植株腐爛，瓜果也長不大，收成都沒了。

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許姓西瓜農則表示，近期的午後雷陣雨對西瓜造成延遲性傷害，每天都會變化，約在雨後7天，植栽就會死亡，栽種約9.1公頃的西瓜，植株受害，根系受損，水和養分無法輸送，導致西瓜植株一直枯死，西瓜長不大，或是不夠成熟，根本無法採收，1分西瓜田的毛利2萬至2萬5不等，「全部完蛋了。」

立法委員林俊憲與市議員郭鴻儀、鄭佳欣等人接獲農民陳情，今（18）日邀集農業部農糧署南區分署、台南區農業改良場、台南市農業局、歸仁及仁德區公所等單位前往會勘，希望農糧署以從寬從速原則，配合市府及公所讓農民早日獲得災害補助。

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